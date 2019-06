Urne aperte in Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Dopo il primo turno del 26 maggio, sono 136 i comuni interessati dal secondo turno: 124 con popolazione superiore ai 15mila abitanti e 12 con popolazione inferiore. Quindici i capoluoghi coinvolti, tra cui due di regione. Gli elettori interessati dai ballottaggi sono 3.648.485, per un totale di 4.431 sezioni elettorali. Sono 9 i comuni al voto per motivi diversi dalla scadenza naturale. Per scegliere i nuovi sindaci si vota fino alle 23, poi si procederà allo spoglio (LO SPECIALE).

Al ballottaggio 15 capoluoghi

I capoluoghi di regione al ballottaggio sono due: Potenza e Campobasso. Tredici, invece, i capoluoghi di provincia: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo. Tra queste città, il Movimento 5 Stelle è al ballottaggio solo a Campobasso, ma potrebbe essere l’ago della bilancia che determinerà la vittoria di uno o dell'altro candidato nelle altre 14 sfide principali. Sfide che vedranno contrapposti, per la stragrande maggioranza dei casi, candidati del centrosinistra o del centrodestra. Dai vertici pentastellati non ci sono indicazioni ufficiali di voto.

Com'è andata al primo turno

Al primo turno delle Comunali, quindici giorni fa nell’election day che ha visto anche il voto per le Europee e le Regionali in Piemonte, il centrosinistra ha confermato Firenze e Bari tra i capoluoghi di regione e Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce tra quelli di provincia; il centrodestra si è reinsediato a Perugia e Vibo Valentia e ha strappato al centrosinistra la guida di Pescara e Pavia (TUTTI I RISULTATI).