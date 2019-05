Germania: balzo Afd all'Est, primo partito in Sassonia (2)

Il dato è significativo anche in vista delle elezioni regionali in Brandeburgo, Sassonia e Turingia, che si terranno in autunno. In Sassonia, con il 25,3% dei voti, l'ultradestra è il deciso vincitore delle Europee, laddove la Cdu guidata da Michael Kretschmer si ferma al 23%: un bel balzo in avanti, rispetto al 10,1% conquistato nel 2014. Situazione simile in Brandeburgo, dove l'Afd mette a segno un risultato pari al 19,9 dei consensi, più che raddoppiando la propria presenza rispetto alle precedenti Europee. In Turingia – dove si voterà in ottobre per il rinnovo del Landtag - la Cdu riesce a mantenere il primato, con il 24,7% contro il 22,5% dell'ultradestra, che comunque è il triplo rispetto al 2014, quando affrontava per la prima volta il voto Ue.