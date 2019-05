Matteo Salvini, capolista in tutte le circoscrizioni, fa il pieno di voti e traina la Lega in tutta Italia. Il leader del Carroccio ha ottenuto, complessivamente, oltre 2,3 milioni di preferenze alle elezioni europee. Dopo Salvini, la quota più alta di preferenze totali la ottiene Silvio Berlusconi, pari a oltre mezzo milione: sebbene la lista di Forza Italia abbia ottenuto complessivamente l'8,79%, il fondatore del partito, che era capolista in quattro circoscrizioni su cinque - avendo lasciato la prima posizione a Tajani solo nell'Italia Centrale - è stato "premiato" dagli elettori e riscuote, quindi, un successo personale. (TUTTI I DATI) Buona affermazione per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che, capolista in tutte e cinque le macroaree, ha totalizzato oltre 400mila preferenze. Carlo Calenda, che guidava la lista Pd nella circoscrizione Nord Orientale, ottiene con più di 275mila preferenze il secondo risultato assoluto tra i capolista. L'ex ministro precede di quasi 8mila voti Giuliano Pisapia, capolista Pd nell'Italia Nord Occidentale. Exploit per Pietro Bartolo, il medico dei migranti a Lampedusa, che in due circoscrizioni prende oltre 260mila voti. Tra i Cinquestelle, a fare la differenza in termini di preferenze la 'Iena' Dino Giarrusso e l'eurodeputato uscente Ignazio Corrao, entrambi con oltre 115mila voti nelle Isole, dove M5s è primo partito, così come nella circoscrizione Italia Meridionale. Ecco chi sono gli eletti all'Europarlamento nelle cinque circoscrizioni italiane.

Circoscrizione Nord-Ovest

Nella circoscrizione Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), il leader della Lega Matteo Salvini è stato il candidato più votato, con 695.011 preferenze. Dietro di lui, l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (Pd), con 267.841 voti. Terzo Silvio Berlusconi (Forza Italia) con 187.339 preferenze. Poi due candidati Dem: Irene Tinagli con 106.133 preferenze e l’assessore milanese Pierfrancesco Majorino con 93.165 voti (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI GLI ELETTI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE).

Circoscrizione Nord-Est

Nella circoscrizione Nord-Est che comprende Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, domina ancora Salvini (Lega) con 550.010 schede col suo nome. Seguono l’ex ministro Carlo Calenda (Pd) con 275.161 preferenze e l’ex premier Silvio Berlusconi (Forza Italia) con 95.297. Tra i più votati anche Mara Bizzotto, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo e Vice Presidente del Gruppo Enf nella legislatura uscente, che ottiene 94.720 preferenze e la Dem Elisabetta Gualmini, vicepresidente e assessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, con 77.177 preferenze (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI GLI ELETTI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE).

Circoscrizione Centro

Anche nella circoscrizione Centro (Lazio, Marche, Toscana e Umbria) in testa c’è Salvini (Lega) con 491.847 preferenze. Tra i Dem, la segretaria del Pd toscano e eurodeputata Simona Bonafè ottiene 158.446 voti, il medico lampedusano Pietro Bartolo 126.197 e il giornalista David Sassoli 118.835. Per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ottenuto 120.060 voti (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI GLI ELETTI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE).



Circoscrizione Sud

Nella circoscrizione Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) Salvini (Lega) ancora davanti a tutti con 354.730 preferenze. Secondo Berlusconi (Forza Italia) con 187.339, terzo l’assessore alla sicurezza della Regione Campania Franco Roberti con 148.956. Seguono due esponenti di Fratelli d’Italia, la leader del partito Meloni con 128.377 e Raffaele Fitto con 87.731 voti (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI GLI ELETTI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE).

Circoscrizione Isole

Nella circoscrizione Isole (Sardegna e Sicilia) Salvini si è imposto con 239.078 preferenze. Per il Pd, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo conquista 135.098 voti, Caterina Chinnici si riconferma all’Europarlamento con 112.526 preferenze. Per il M5s l’ex Iena Dino Giarrusso ha ottenuto 116.794 voti, seguito da Ignazio Corrao (115.377), già eurodeputato (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI GLI ELETTI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE).