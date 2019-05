Secondo i primi risultati basati sui dati reali per le elezioni europee (IL LIVEBLOG), in Gran Bretagna vince il Brexit Party di Nigel Farage, che diventa anche il partito con più seggi nel prossimo Parlamento. In Portogallo il il partito socialista del premier Antonio Costa si conferma primo partito con il 33,8%. In Croazia pareggio tra conservatori al governo e opposizione di centrosinistra: prendono 4 seggi ciascuno. In Slovenia il ticket formato da Partito democratico sloveno (SDS, conservatore) e Partito popolare sloveno (SLS) ha raccolto oltre il 26% delle preferenze. I liberali del Partito Democratico (Dp) sono il primo partito del Lussemburgo alle Europee con il 21,4% e scavalcano i cristiano-sociali (Csv) del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Secondo le proiezioni, in Germania è avanti la Cdu-Csu di Angela Merkel, ma si registra un exploit dei Verdi. Il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe in vantaggio, in Francia, rispetto a En Marche del presidente Macron. In Austria, secondo le prime stime, è in testa il Partito popolare del cancelliere Kurz. In Ungheria stravince Orban. Il centrodestra di Mitsoakis avrebbe sconfitto la sinistra del premier Tsipras in Grecia, che ha annunciato che chiederà elezioni anticipate. Confermato il successo dei laburisti di Timmermans in Olanda. Nell'ultima proiezione sulla composizione del futuro Parlamento Ue al Partito popolare vanno 179 seggi, ai Socialisti e Democratici 150, ai Liberali 105. I Verdi ne prenderebbero 70, i Conservatori Ecr 58 e i Liberali 107, mentre l'Enl (o Enf, il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 58 seggi e l'Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 56. La Sinistra Gue otterrebbe 38 seggi. L'affluenza a livello europeo è stata del 50,95%. (LA MAPPA DEI RISULTATI IN EUROPA)

I risultati in Gran Bretagna

Sono 29 i seggi destinati al Brexit Party di Nigel Farage alla prossima assemblea di Strasburgo: un numero che in base alle stime attuali ne farebbe il più grande gruppo nazionale con la Cdu/Csu tedesca e subito davanti alla Lega. Il Brexit Party si attesta attorno al 33% finale - sempre secondo Sky -, seguito da LibDem al 21 (16 seggi), Labour poco sopra il 14 (10 seggi), Verdi (12% e 7 seggi) e Tory (9% e 4 seggi) (LA MAPPA DEL VOTO IN INGHILTERRA).

I risultati in Portogallo

In Portogallo il partito socialista del premier Antonio Costa si conferma alle Europee primo partito con il 33,8% (10 seggi tra le fila dell'S&D), seguito dai socialdemocratici al 22% (6 seggi nel Ppe). Il 'Blocco di Sinistra' ottiene 2 seggi con il 9,5%, i verdi un seggio con il 6,06%.

I risultati in Croazia

In Croazia, con il 99,8% dei voti scrutinati, il voto delle Europee vede una vittoria dei conservatori (al governo) e dell'opposizione di centrosinistra, che prendono 4 seggi ognuno al Parlamento europeo. L'Unione democratica croata ottiene il 22,7% dei consensi, e il Partito socialdemocratica il 18,7. Un seggio è andato alla coalizione di estrema destra, che ha preso l'8,5 dei voti.

I risultati in Slovenia

In Slovenia, stando ai primi risultati parziali pubblicati in tarda serata sul sito della Commissione elettorale nazionale, il ticket formato da Partito democratico sloveno (SDS, conservatore) e Partito popolare sloveno (SLS) ha raccolto oltre il 26% delle preferenze, aggiudicandosi quindi 3 degli 8 eurodeputati eletti nel paese. I Socialdemocratici (SD) e la Lista del Primo ministro Marjan Sarec (LMS) ottengono due deputati a testa, ottenendo rispettivamente il 18,6 e il 15,6%. I cristiano-democratici di Nuova Slovenia (NSi) hanno raccolto le preferenze dell'11% degli elettori e manderanno a Bruxelles un eurodeputato. Hanno votato poco meno di mezzo milione di persone, pari al 28,13% degli elettori.

I risultati in Lussemburgo

I liberali del Partito Democratico (Dp) sono il primo partito del Lussemburgo alle Europee con il 21,4% e scavalcano i cristiano-sociali (Csv) del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che si fermano al 21,1%. Sono i risultati definitivi del Granducato diffusi da Europe Elects. Il Csv ha fatto registrare un calo dei suffragi del 16,5% rispetto al 2014: si tratta del peggior risultato nella storia del partito cristiano-sociale. Migliora invece la posizione dei liberali, che balzano dal terzo al primo posto rispetto a cinque anni fa (+7%). Positiva anche la prestazione dei Verdi, al terzo posto con il 18,9% (dal 15,01% del 2014). Più distanti, al 12,2%, i socialisti del Partito Operaio (in linea con il 2014). In aumento le frange sovraniste: il Partito Riformista di Alternativa Democratica passa dal 7,53 al 10%, mentre gli estremisti di destra dei Pirati raddoppiano quasi i loro consensi, dal 4,2 al 7,7%. Volt, la nuova formazione giovanile paneuropea, si ferma al 2,11%.

I risultati in Estonia

Alle europee in Estonia, il Partito Riformista è in testa, secondo i risultati provvisori, con il 26,2%, seguito dai socialdemocratici con il 23,3%. I conservatori euroscettici di Ekre sono soltanto quarti, al 12%, superati dal Partito di Centro (Ke). Ekre, appena due mesi fa, alle elezioni nazionali, era risultato il primo partito. Risultato minimo per Ere, gli alleati del Movimento 5 Stelle, fermi all’1,3%.

I risultati in Lettonia

Dimezza i propri consensi in Lettonia ma resta primo il partito Unità, dove milita l'attuale vicepresidente della Commissione europea ed ex primo ministro del paese baltico Valdis Dombrovskis. Se nel 2014 il partito ottenne il 46,2% stavolta si è fermato al 26%, secondo le stime pubblicate dal Parlamento europeo. Non sfonda e arriva secondo con il 17,50% il partito filorusso Armonia (Saskaņa Socialdemokratiska).

I risultati in Lituania

Alle europee in Lituania, i risultati parziali indicano la vittoria dei conservatori di Unione per la Patria (Ts-Lkd) con il 18,6%, seguiti dai socialdemocratici con il 16,6%. Il partito populista al potere l'Unione dei Verdi e Contadini lituani (Lvzs), è terzo al 13,5%.