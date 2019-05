Si vota per Ue, Comuni e Piemonte

Seggi aperti alle 7 in tutta Italia per l'election day per eleggere 76 deputati europei (tre dei quali si insedieranno solo dopo la Brexit), i sindaci di 3.812 Comuni, tra i quali 27 capoluoghi, il presidente della Regione Piemonte e i consiglieri regionali.

Hanno diritto di voto per le europee 51.073.042 cittadini (24.744.762 uomini e 26.328.280 donne. Di essi 49.413.168 risiedono in Italia e in Paesi extraeuropei, 1.659.874 in Paesi Ue. Complessivamente le sezioni sono 62.047. Più ristretto il corpo elettorale per le comunali: gli elettori sono 16.843.223, distribuiti in 20.769 sezioni. In Piemonte sono chiamati al voto in 3.621.796, divisi in 4.807 sezioni.

Dei 3.812 Comuni in cui rinnovano le amministrazioni, 232 hanno oltre 15 mila abitanti Sono interessati dal voto, 6 Comuni capoluogo di Regione (Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza e Campobasso) e 21 Comuni capoluogo di provincia (Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia). L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci è in programma il 9 giugno. I seggi resteranno aperti fino alle 23.