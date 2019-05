Elezioni europee, Zingaretti (Pd): fallita l'aggressione sovranista all'Europa

"Il Pd c'è, è in campo per costruire l'alternativa di centrosinistra". Il segretario Nicola Zingaretti, ha commentato il risultato del partito alle elezioni europee (GUARDA LE PROIEZIONI) in una dichiarazione al Nazareno in cui si dice soddisfatto “per l’esito elettorale, la scelta della lista unitaria è stata vincente. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd”.

"Fallita aggressione sovranista alle istituzioni europee"

“Salvini emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso. Noi vogliamo costruire l'alternativa a Salvini per essere credibili in vista del voto politico. Il governo esce ancora più fragile per divisioni interne di fronte ai grandi appuntamenti che lo aspettano". E prosegue il segretario Pd: “L'aggressione sovranista alle istituzioni europee è fallita. Nel Parlamento europeo c'è un'ampia e solida maggioranza per cambiare, ma rilanciando il sogno europeista".

Orlando: “Siamo l’alternativa al governo gialloverde"

Tra le prime dichiarazioni dopo il voto europeo, si è espresso anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando che ha commentato a caldo: “Si parlava un anno fa di una forza che rischiava l’estinzione della fine del bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra. Mi pare che la previsione di voto restituisca un quadro totalmente diverso, una forza politica che costituisce l’alternativa al governo gialloverde”. Orlando poi conclude: “Un crollo del movimento 5 stelle. Un quadro nel quale è possibile riaprire una competizione” con il Partito democratico. (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE)

Data ultima modifica 27 maggio 2019 ore 01:44