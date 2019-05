Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni europee in Italia, dove 51 milioni di cittadini sono stati chiamati a esprimere la loro preferenza in una tornata elettorale con pesanti connotazioni politiche vista la sfida interna al governo tra Lega e M5S. Si è votato anche per le Regionali in Piemonte in 3.800 comuni , di cui 27 capoluoghi di provincia.In base agli Instant Poll di YouTrend la Lega è il primo partito (27-30%), seguita dal Movimento 5 Stelle (20-23%) e dal Partito democratico (21,5/24,5%). Al quarto posto Forza Italia (9-11%), quindi Fratelli d’Italia (5-7%), Più Europa (2-4%), La Sinistra (1,5-3,5%), Europa Verde (0,5-1,5%).