Boom dei Verdi alle elezioni europee (I RISULTATI LIVE). Sono il secondo partito in Germania, mentre in Francia sono terzi. Un exploit del gruppo ambientalista, che sembra ormai coagulare intorno alla propria proposta - anche sull'onda dell'effetto Greta - il voto del dissenso giovanile e progressista, deluso dai socialisti, che pure segnano buoni risultati in diversi Paesi: in primis Spagna e Olanda.

Il boom in Germania e Francia

La Germania in questo senso è emblematica: nel Paese che elegge più eurodeputati, gli ecologisti raddoppiano i consensi e sono il secondo partito mentre crolla la Spd e cala la Cdu di Merkel (LA MAPPA DEI RISULTATI IN GERMANIA). Sorpresa anche in Francia, dove la lista Europe-Ecologie le Verts, guidata da Yannick Jadot, è il terzo partito con il 12,8% dei voti (LA MAPPA DEI RISULTATI IN FRANCIA).

Ska Keller: “Grazie a tutti”

"Grazie a tutti quelli che ci hanno dato fiducia", ha detto raggiante la candidata di punta dei Verdi europei, la tedesca Ska Keller, in una conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo. "E' una grande festa, ma anche una grande responsabilità tradurre in azione quello che la gente ci ha chiesto, come la protezione del pianeta e la lotta per le libertà civili".