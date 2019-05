Dalla sede della Lega di via Bellerio a Milano, Salvini ha affermato: "Siamo il primo partito in Italia, adesso si cambia in Europa". Poi ha rassicurato sulla tenuta dell'alleanza con il M5s, in calo nei consensi: "Usiamo questi voti non per regolamenti di conti interni: il mio avversario è la sinistra. Da domani si torna a lavorare serenamente"