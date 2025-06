Digital News Report 2025, Sky TG24 sul podio e primo per gli under 35

Il Digital News report 2025, il principale studio sul mondo dei media pubblicato ogni anno dal Reuters Institute di Oxford, mette sul podio la nostra testata per la fiducia riconosciuta dal pubblico. Nella versione italiana del report, elaborata in collaborazione con il master di giornalismo di Torino, lo spaccato per età e genere. Ecco tutte le classifiche

Criticità e opportunità, due facce della stessa medaglia. Da un lato il continuo calo dell’interesse per il mondo delle news (dal 74% del 2016 al 39% di quest’anno) dall’altro però un accesso costante e continuo alle tante piattaforme ormai a disposizione per restare aggiornati.

In Italia il 51% considera la tv la propria fonte principale di informazione. Se ci si sposta poi sul digitale, sono i social a prendere il primo posto. E’ una tendenza che si conferma nel report dell’istituto di ricerca con sede a Oxford. La novità - e non sarà la prima in questo campo - è legata a chatbot e intelligenza artificiale che si affacciano al report come “fonti aggiuntive”. C’è da chiedersi però quanto ci informiamo, quante volte accediamo a queste fonti di informazione. L’uso settimanale - che lascia trasparire un accesso parziale alle notizie, comunque non quotidiano - vede un calo da qualche anno: “La televisione - si legge nella versione italiana del report a cui collabora il Master in giornalismo di Torino - scende al 65% (era all’85% nel 2017) e le fonti online al 66% (erano all’81%), mentre radio e stampa cartacea registrano riduzioni ancora più marcate”. Oltre al "quanto" emerge il "come": il traffico diretto è quasi un miraggio. Per traffico diretto intendiamo tutte quelle volte in cui, quando abbiamo bisogno di notizie, di un aggiornamento, di capire cosa è successo, non usiamo social e motore di ricerca, ma andiamo direttamente - appunto - sul sito di una testata giornalistica. Da tempo non è la modalità più usata: “L’accesso diretto è calato dal 27% del 2017 al 16% del 2025, sebbene mostri una lieve ripresa rispetto all’anno scorso - si legge nel report italiano - Sempre più rilevante è invece l’accesso alle notizie tramite l’intermediazione di piattaforme terze: motori di ricerca (che passano dal 17% al 20%), social media (dal 20% al 22%) e aggregatori (dal 3% al 9%), mentre newsletter ed e-mail scendono al 4%”. E poi ancora un cambio nelle abitudini delle persone: “Solo il 13% degli italiani riceve notifiche di notizie sui propri dispositivi. Quasi la metà di chi non le riceve le ha disattivate, soprattutto perché erano troppe o poco utili, evidenziando l’importanza di migliorare la qualità delle notifiche stesse”.

Una lieve crescita, dicevamo, ma ancora un dato che non colloca l’Italia ai vertici della “classifica”. “Un rapido confronto con il panorama internazionale colloca l’Italia (con il suo 36%) tra i paesi in cui la fiducia nelle notizie è piuttosto bassa, ma non tra i peggiori in assoluto, lontana dai record negativi di Slovacchia (23%), Ungheria (22%) e Grecia (22%). In generale, i paesi del Nord Europa raggiungono livelli di fiducia ben più alti, con la solita Finlandia (67%) in testa. Tuttavia, tra i grandi paesi europei, solo la Germania esprime un livello più alto di quello italiano ma comunque inferiore al 50% (per la precisione, 45%), mentre Regno Unito (35%), Spagna (31%) e Francia (29%) sono dietro al nostro Paese”.

Piccoli segnali di miglioramento si segnalano nell’ambito della fiducia in chi fa informazione in Italia, nelle notizie. Lo scorso anno l’Italia era al 34%, nel report 2025 sale al 36%. “Le donne (38%) mostrano maggiore fiducia nelle notizie rispetto agli uomini (33%) - si legge nel report - Politicamente, la fiducia è più elevata tra chi si colloca nel centrosinistra e nel centrodestra, mentre registra un calo tra chi si definisce centrista”. Chi usa la tv (43%) e i siti di testate radiotelevisive (40%) mostra maggiore fiducia nelle notizie, mentre chi si affida a fonti non tradizionali (32%) e ai social media (27%) registra valori più bassi. E poi un elemento di valore attribuito alla neutralità: “I brand meno schierati godono di maggiore fiducia - si legge ancora nel report - mentre le testate con connotazione politica forte incontrano più diffidenza da parte di utenti politicamente orientati all’opposto. I giornali locali e regionali, invece, si distinguono positivamente, confermando la vitalità dell’informazione di prossimità”.

Sky TG24 si conferma al secondo posto della classifica che prende in esame la fiducia dell’audience, dopo l’Agenzia Ansa che mantiene la prima posizione. Nel secondo gradino del podio, insieme alla nostra testata, Il Sole 24 ore. La domanda posta al campione prova a mettere in evidenza l’elemento della affidabilità: “Quanto ritiene affidabili le notizie divulgate dalle seguenti testate?”. Particolarmente importante dunque essere sul podio come prima testata generalista, essendo Ansa un’agenzia di stampa e Sole 24 Ore una testata specializzata in finanza ed economia.

Neutralità da un lato, dunque. E media preferito, dall’altro. Due elementi che hanno un ruolo importante quando le domande sulla fiducia nell’informazione lasciano un ambito più generale e aprono il confronto con le testate. Da anni il Reuters Institute dedica focus per ogni Paese presente nel report. E da due anni la sua versione italiana aggiunge elementi di dettaglio, in particolare guardando alle fasce d’età.

Il report italiano offre poi uno spaccato per età, con due gruppi: under 35 e over 35. Sky Tg24 è al primo posto per affidabilità per l’audience più giovane, una posizione che consolida quella dello scorso anno quando il vertice della classifica era in condivisione con Ansa per gli under 35.

Altro parametro preso in considerazione è il genere. “Se si guarda poi alla scomposizione delle risposte secondo il genere, si coglie, in generale, una maggiore fiducia da parte delle donne nelle singole testate”, la premessa del report. Guardando alle testate mentre al primo posto resta Ansa, Sky TG24 è secondo a pari merito con il Sole 24 Ore per il pubblico femminile, mentre per quello maschile la nostra testata è seconda e il quotidiano economico terzo.