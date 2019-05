Oltre che per le elezioni europee ( I RISULTATI IN DIRETTA ), ieri si è votato anche per rinnovare l’amministrazione di regione Piemonte e di quasi 3800 comuni, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia. Lo spoglio delle schede è iniziato alle 14. Nei comuni in cui nessun candidato si aggiudicherà oggi la vittoria, se ne riparlerà al ballottaggio, previsto tra due settimane. Ancora prima dello scrutinio, in tutta Italia, ci sono sindaci già eletti: quelli di alcuni piccoli comuni dove è stata presentata una sola lista e dove l’unico nemico era il quorum ed è stato raggiunto.