I risultati delle elezioni comunali 2019 a Potenza. DIRETTA

È iniziato lo spoglio per le elezioni comunali di Potenza. Sono cinque i candidati a sindaco, ma tra questi non c’è il primo cittadino uscente Dario De Luca. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno. L'affluenza nella città lucana è stata del 71,97%. (LIVEBLOG - I RISULTATI - LA MAPPA DEI RISULTATI - LO SPECIALE)

I candidati

La coalizione di centrosinistra ha candidato Bianca Andretta (Art. 1-Mdp), 44 anni, consigliere comunale uscente, ha il sostegno di quattro liste: Partito Democratico, +Europa e le civiche Insieme Bianca e La Potenza dei Cittadini. Il centrodestra si è presentato con Mario Guarente, 35 anni, anche lui consigliere comunale uscente, che in caso di vittoria diventerebbe il primo sindaco leghista di un capoluogo di regione del Sud: è sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, insieme alle liste civiche Per la Città, Idea e Potenza Civica. Il candidato del Movimento 5 Stelle è Marco Falconeri, avvocato 44enne. Poi ci sono Giuseppe Ferraro - ex consigliere e assessore comunale, che si è candidato come sindaco con la lista Potenza nel cuore - e Valerio Tramutoli - reduce dal buon risultato dello scorso marzo come candidato governatore - condidato con La Basilicata Possibile e Potenza Città Giardino.