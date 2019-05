I risultati delle elezioni comunali 2019 a Pescara. DIRETTA

È iniziato lo spoglio per le elezioni comunali di Pescara. Sono 8 i candidati a sindaco e tra loro non c'è il primo cittadino uscente Marco Alessandrini. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno. L'affluenza nella città abruzzese è stata del 63,9%. (LIVEBLOG - I RISULTATI - LA MAPPA DEI RISULTATI - LO SPECIALE)

I candidati

Il centrosinistra, che ha governato la città negli ultimi 5 anni, ha deciso di puntare su Marinella Sclocco. Nel centrosinistra corre poi in autonomia con la sua lista Scegli Pescara anche l’ex assessore Gianni Teodoro. La coalizione di centrodestra schiera Carlo Masci, appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc-Pescara Domani e dalle civiche Amare Pescara e Pescara Futura. Il Movimento 5 Stelle presenta Erika Alessandrini. In corsa anche Carlo Costantini, ex deputato dell’IdV e candidato governatore nel 2008, che ha l’appoggio di tre liste: Faremo Grande Pescara, Nuova Pescara, Città del Futuro. La griglia è completata da Gianluca Baldini con Riconquistare l'Italia, Stefano Civitarese con Coalizione Civica per Pescara, Mirko Iacomelli che corre per CasaPound.