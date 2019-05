I risultati delle elezioni comunali 2019 a Ferrara: DIRETTA

È in corso lo spoglio delle elezioni comunali a Ferrara, dove a sfidarsi sono otto candidati. A 68 sezioni scrutinate su 160, è in testa il candidato del centrodestra Alan Fabbri con il 48,42%. Secondo, staccato, il candidato del centrosinistra Aldo Modonesi, fermo al 32,27%. La candidata di +Europa, Azione Civica e Coalizione civica, Roberta Fusari, ottiene l'8,12%. Quarto Tommaso Mantovani, del M5s, all'6,84%. Alberto Bova di Italia in Comune è al 2,34%, mentre Francesco Rendine di Gol è allo 1,02%. Seguono Andrea Firrincieli (0,58%) e Giorgio Massini (0,41%). L'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno. L'affluenza nella città emiliana è stata del 71,50%. (LA DIRETTA - I RISULTATI - LA MAPPA DEI RISULTATI - LO SPECIALE)

I candidati

La sfida a Ferrara è tra otto candidati sindaci. Tra loro non c’è l’attuale primo cittadino, Tiziano Tagliani, del Partito Democratico, eletto per la prima volta nel 2009 e riconfermato al primo turno nel 2014. A rappresentare il centrosinistra c’è invece Aldo Modonesi (sostenuto dalle liste Genteamodo, Frazioni e Quartieri, Insieme e Partito Democratico), mentre il centrodestra sostiene Alan Fabbri (Lega, Rinascita Socialdemocratica, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Ferrara Cambia). Il candidato del Movimento 5 Stelle è Tommaso Mantovani. Gli altri sono Francesco Rendine (Gol), Alberto Bova (Italia in Comune), Giorgio Massini (Ferrara Libera), Roberta Fusari (+Europa, Coalizione Civica e Azione Civica), Andrea Firrincieli (InnovaFe), Francesco Rendine (Giustizia, Onore e Libertà).

Data ultima modifica 27 maggio 2019 ore 18:20