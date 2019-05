Iniziato lo spoglio per le amministrative a Prato dove sono in otto i candidati a sindaco. Un eventuale ballottaggio è previsto per il prossimo 9 giugno. (LIVEBLOG - I RISULTATI - LA MAPPA DEI RISULTATI - LO SPECIALE)

I candidati

Tra i principali candidati c'è primo cittadino uscente, Matteo Biffoni del centrosinistra appoggiato da Partito Democratico, +Europa e dalle liste civiche Lista Sport, Demos e Lista Civica Biffoni. Il centrodestra, invece punta su Daniele Spada con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista Civica Spada, mentre Carmine Maioriello è il nome presentato dal Movimento 5 Stelle. Oltre a loro, ci poi Marilena Garnier con Per Prato e Cittadini Pratesi, Roberto Lido Daghini per i Comunisti Pratesi, Aldo Milone per Prato Libera e Sicura, Emilio Paradiso con Lega Toscana e Mirco Rocchi per Prato in Comune.