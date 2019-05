I risultati delle elezioni comunali 2019 a Livorno. DIRETTA

È iniziato lo spoglio a Livorno per le elezioni comunali, a cinque anni dalla vittoria del grillino Filippo Nogarin del 2014. Lo stesso Nogarin, dopo un solo mandato, ha deciso di non ricandidarsi per provare a concorrere proprio per un seggio a Bruxelles. Nove i candidati per prendere il suo posto. L'affluenza nella città toscana è stata del 62,86%. (LIVEBLOG - I RISULTATI - LA MAPPA DEI RISULTATI - LO SPECIALE)

I candidati

Il candidato del M5S è l’attuale vicesindaco della giunta: Stella Sorgente. Corre anche Ina Dhimgjini, ex assessore, con la lista civica Livorno a Misura. Per quanto riguarda il centrosinistra, è Luca Salvetti il candidato principale, sostenuto da Partito Democratico, Mdp-Articolo1, la lista civica Casa Livorno e la lista Futuro. Il centrodestra schiera Andrea Romiti, coordinatore cittadino di Fdi, sostenuto anche da Lega, Fi e dalla civica Livorno in Movimento. Gli altri candidati sono Marco Bruciati, appoggiato da Potere al Popolo e dalla civica Buongiorno Livorno; Carina Vitulano con Livorno in Comune; Barbara La Comba appoggiata da Per Livorno Insieme, Luigi Moggia con il Pci e Marco Cannito che conta sull’appoggio di Città Diversa e La Sinistra.