Nelle elezioni regionali in Piemonte il decision desk Quorum/YouTrend dà per vincente Alberto Cirio, che guida il centrodestra, su Sergio Chiamparino, presidente uscente per il centrosinistra (I RISULTATI - LIVEBLOG - LA MAPPA DEI RISULTATI). Dopo 200 sezioni scrutinate, è Cirio a essere in vantaggio con il 48,30%, mentre Chiamparino è fermo al 37,89%. Seguono gli altri due candidati, Giorgio Bertola per il M5S, con il 13,10% e Valter Boero con la lista Popolo della Famiglia, che al momento raccoglie soltanto lo 0,71% del consenso. Alle urne si è presentato il 63,34% degli aventi diritto.

Gli exit poll

Secondo quanto riportano gli Opinio Rai, a essere in netto vantaggio è Cirio, con il 53,7%. Segue Chiamparino, al 32,4%, e Bertola al 13,4%. La copertura del campione è al momento del 62%. Secondo quanto riporta Quorum/YouTrend, a Torino città, con 124 sezioni su 919, Chiamparino è in testa solo di 10 punti su Cirio (47,3 a 37,0). Un dato molto inferiore alle aspettative, dato che Torino è considerato il serbatoio di voti del centrosinistra.

Cirio: "Chiamparino mi ha fatto i complimenti"

"Chiamparino mi ha telefonato e mi ha fatto i complimenti. Ci vedremo nei prossimi giorni per il passaggio di consegne", ha rivelato Alberto Cirio, commentando nel suo quartier generale di Alba lo spoglio delle regionali, che lo vede al momento in testa con il 10% in più di preferenze a un terzo dello scrutinio. "Mi metterò subito a lavorare - ha aggiunto - il Piemonte ha bisogno di ripartire. Oggi è la Regione del Nord Italia che cresce di meno, è quella che ha purtroppo ancora i tassi di disoccupazione più elevati. Il nostro motto era un'altra velocità per il Piemonte - dice - saremo veloci a metterci al lavoro. Abbiamo bisogno di fare subito tanto lavoro con una squadra fresca e dinamica con tanta energia".

Chiamparino: "Ultima battaglia"

"Mi son sentito di combattere questa ultima battaglia e l'ho persa. Non credo di aver più molto da dire", ha detto Sergio Chiamparino, la cui sconfitta alle elezioni elettorali potrebbe rappresentare l'addio alla politica. "Quando si perde è sempre il comandante dell'esercito che si assume la responsabilita", aggiunge. "Quando sarà insediato il Consiglio, valuterò le modalità con cui lasciare il seggio, in modo che si trovino soluzioni che aiutino a portare energia nuova".

Data ultima modifica 27 maggio 2019 ore 18:09