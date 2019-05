"Mi son sentito di combattere questa ultima battaglia e l'ho persa. Non credo di aver più molto da dire", ha detto Sergio Chiamparino, la cui sconfitta alle elezioni elettorali potrebbe rappresentare l'addio alla politica. A comunicarlo è lo stesso governatore uscente in conferenza stampa, dopo aver appreso dagli scrutini provvisori delle elezioni regionali in Piemonte Alberto Cirio è in netto vantaggio. "Quando si perde è sempre il comandante dell'esercito che si assume la responsabilita", aggiunge. "Quando sarà insediato il Consiglio, valuterò le modalità con cui lasciare il seggio, in modo che si trovino soluzioni che aiutino a portare energia nuova". Regionali in Piemonte 2019, Cirio in testa. DIRETTA