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Giorgia Meloni, oggi l’intervento della premier al Congresso Nazionale del Notariato

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La presidente del Consiglio, nel pomeriggio, terrà un discorso all’evento che si svolge al Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà oggi, nel pomeriggio, al 62esimo Congresso Nazionale del Notariato al Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. La premier interverrà con un discorso subito dopo il saluto di apertura del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace, previsto per le 15.

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