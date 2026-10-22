La presidente del Consiglio, nel pomeriggio, terrà un discorso all’evento che si svolge al Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà oggi, nel pomeriggio, al 62esimo Congresso Nazionale del Notariato al Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. La premier interverrà con un discorso subito dopo il saluto di apertura del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace, previsto per le 15.
Ansa/Sky TG24
Governo Meloni, record di durata: bilancio delle promesse economiche
La prima donna premier nella storia della Repubblica italiana è anche alla guida dell'esecutivo più duraturo di sempre: oggi, 4 settembre, ha superato i 1412 giorni del governo Berlusconi II. Dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione della pressione fiscale, quali misure in campo economico che erano state promesse nella campagna elettorale del 2022 sono state portate a termine? E in che stato è l'economia rispetto a quattro anni fa?