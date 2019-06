A Livorno si sfidano nel ballottaggio per diventare sindaco Luca Salvetti, del centrosinistra, e Andrea Romiti, del centrodestra. Il capoluogo toscano gli ultimi 5 anni è stato amministrato dal M5s con Filippo Nogarin. Quando sono state scrutinate 131 sezioni su 172, Salvetti è in netto vantaggio con il 63,63% delle preferenze contro il 36,37% di Romiti. L'affluenza alle urne è stata del 56,50%. L'affluenza alle urne è stata del 50% (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - AFFLUENZA- GUARDA I RISULTATI IN TEMPO REALE).

Elezioni a Livorno: i risultati del primo turno

In vantaggio al primo turno il candidato dem, che ha raccolto il 34,2% contro il 26,6% dell'esponente di Fratelli d'Italia. In vista del ballottaggio Luca Salvetti ha provato a stringere un’alleanza con la lista di sinistra Buongiorno Livorno, ma alla fine l’accordo non si è raggiunto. Stessa sorte per Romiti, che ha provato, senza successo, a stringere un’alleanza con Stella Sorgente, candidata per il M5s e vice di Nogarin, che si è fermata al 16,39%.