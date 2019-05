I risultati delle elezioni comunali 2019 a Pavia. DIRETTA

Alle 14 è iniziato lo spoglio delle schede per le comunali 2019 a Pavia (LO SPECIALE ELEZIONI). Se nessun candidato si aggiudicherà oggi la vittoria, si andrà al ballottaggio, previsto per il 9 giugno. L'affluenza nel comune lombardo è stata del 69,51%.

A Pavia si sfidano Maria Fabrizio Fracassi per il centrodestra, Vincenzo Nicolaio per il M5S, Ilaria Cristiani per il centrosinistra, mentre Rifondazione Comunista è rappresentato da Paolo Walter Cattaneo, poi c'è Stefano Spagoni con la lista Italia in Comune e Massimo Depaoli con la lista Cittadini per Depaoli sindaco.