A Reggio Emilia si sfidano al ballottaggio (GUARDA I RISULTATI IN TEMPO REALE) per diventare il nuovo sindaco nella tornata delle elezioni comunali 2019 il sindaco uscente Luca Vecchi, candidato per il centrosinistra, e Roberto Salati, per il centrodestra. Quando sono state scrutinate 86 sezioni su 160, Vecchi è in vantaggio con il 63,02% delle preferenze contro il 36,98% di Salati. L'affluenza è stata del 49,14% (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - AFFLUENZA).

Elezioni a Reggio Emilia: i risultati del primo turno

Al primo turno Vecchi ha sfiorato la vittoria, fermandosi al 49, 13% dei consensi. Salati ha raggiunto invece il 28,22%. Terzo il M5S, con Rossella Ognibene che ha preso il 14.71%. Cinzia Rubertelli di Alleanza Civica ha ottenuto il 5,48%, mentre Daniele Codeluppi di Rec il 2,46%.