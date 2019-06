Scaduti i termini per gli eventuali apparentamenti, a Livorno nessuno dei due candidati ha stretto delle alleanze ufficiali. Nel capoluogo toscano, dove in palio c’è la poltrona di sindaco lasciata libera dal M5s dopo cinque anni di amministrazione Nogarin, si sfideranno dunque Luca Salvetti (centrosinistra) e Andrea Romiti (centrodestra).

Nessun apparentamento per i 2 candidati

In vantaggio, dopo il primo turno, è il candidato dem, che ha raccolto il 34,2% contro il 26,6% dell'esponente di Fratelli d'Italia. In vista del ballottaggio Luca Salvetti ha provato a stringere un’alleanza con la lista di sinistra Buongiorno Livorno, ma alla fine l’accordo non si è raggiunto. Stessa sorte per Romiti, che ha provato, senza successo, a stringere un’alleanza con Stella Sorgente, candidata per il M5s e vice di Nogarin. Ultimi giorni di campagna a Livorno, domenica 9 si voterà, come al primo turno, dalle 7 alle 23.