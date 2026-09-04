Guerra Iran, Bessent: “Ue si unisce alla pressione economica Usa su Teheran". LIVE
L'Unione Europea "ha aderito ufficialmente" alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti all'Iran, la cosiddetta 'Operation Economic Outcast, "e apprezziamo la loro posizione ferma e tempestiva". E' quanto scrive il segretario al Tesoro americano Scott Bessent in un post su X. Il vicepresidente americano, Jd Vance, ha affermato di non definire una "guerra" le operazioni militari degli Stati Uniti in corso contro l'Iran: “non ci sono scontri a fuoco in corso"
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L'Unione Europea "ha aderito ufficialmente" alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti all'Iran, la cosiddetta 'Operation Economic Outcast, "e apprezziamo la loro posizione ferma e tempestiva". E' quanto scrive il segretario al Tesoro americano Scott Bessent in un post su X. Il vicepresidente americano, Jd Vance, ha affermato di non definire una "guerra" le operazioni militari degli Stati Uniti in corso contro l'Iran: “non ci sono scontri a fuoco in corso". Teheran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe Usa in Medio Oriente. La guerra, dunque, potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
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Kpler: "Soltanto 4 navi hanno attraversato ieri Hormuz"
Soltanto quattro navi mercantili hanno attraversato ieri lo Stretto di Hormuz, un numero inferiore rispetto alle nove transitate mercoledì e ben al di sotto della media decennale di circa 15, secondo i dati preliminari sul traffico marittimo pubblicati oggi. Secondo Kpler, le navi includevano due petroliere di medio raggio, una nave portacontainer Kamsarmax e una nave Handysize. Il numero di imbarcazioni che transitano nel corso d'acqua potrebbe non essere tuttavia attendibile, dal momento che alcune navi solitamente spengono i transponder durante la navigazione.
Vance: "Loro controllo su Hormuz è di fatto venuto meno"
Il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz è "di fatto venuto meno" e Teheran sta "perdendo le proprie capacità giorno dopo giorno". Lo ha affermato il vicepresidente americano JD Vance nel corso del briefing con la stampa alla Casa Bianca. "Credo che gli iraniani si stiano rendendo conto, tra l'altro, che il loro controllo sullo Stretto di Hormuz è di fatto venuto meno e che si tratta di una risorsa che sta perdendo valore. Se torniamo a tre mesi fa, quanto petrolio e gas passava attraverso lo Stretto sotto le minacce iraniane? Praticamente nulla. Ora siamo quasi tornati ai livelli di quando è iniziato il conflitto - ha dichiarato Vance - Quindi il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi e di smettere di sparare contro le navi commerciali".
Vance: "Non la chiamerei guerra, non ci sono scontri a fuoco"
Il vicepresidente americano Jd Vance ha affermato di non definire una "guerra" le operazioni militari degli Stati Uniti in corso contro l'Iran. "Non la definirei una guerra. In questo momento non ci sono scontri a fuoco in corso", ha dichiarato Vance durante il briefing stampa, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il conflitto possa concludersi prima delle elezioni di midterm. Il vicepresidente ha riconosciuto che ci sono stati momenti e luoghi in cui il conflitto "si è riacceso", sottolineando però che le principali operazioni di combattimento sono durate circa sei settimane e si sono concluse. "Quando mi chiedete quando finirà, mi state facendo una domanda del tipo: quando smetteranno gli iraniani di sparare contro le navi? Credo che la realtà sia che non conosco la risposta a questa domanda. Dovreste chiederlo agli iraniani", ha aggiunto Vance.
Corea del Sud valuta un intervento militare a Hormuz al fianco degli Usa
La Corea del Sud potrebbe contribuire agli sforzi di sicurezza statunitensi nello Stretto di Hormuz. "I contributi allo Stretto di Hormuz potrebbero essere gestiti entro limiti che non compromettano la prontezza militare", ha affermato un funzionario presidenziale, aggiungendo che è tuttora in corso una valutazione.