Il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz è "di fatto venuto meno" e Teheran sta "perdendo le proprie capacità giorno dopo giorno". Lo ha affermato il vicepresidente americano JD Vance nel corso del briefing con la stampa alla Casa Bianca. "Credo che gli iraniani si stiano rendendo conto, tra l'altro, che il loro controllo sullo Stretto di Hormuz è di fatto venuto meno e che si tratta di una risorsa che sta perdendo valore. Se torniamo a tre mesi fa, quanto petrolio e gas passava attraverso lo Stretto sotto le minacce iraniane? Praticamente nulla. Ora siamo quasi tornati ai livelli di quando è iniziato il conflitto - ha dichiarato Vance - Quindi il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi e di smettere di sparare contro le navi commerciali".