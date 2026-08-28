Guerra Iran USA,annunciato sminamento Hormuz ma traffico navi azzerato

Le rotte dello Stretto di Hormuz sarebbero di nuovo libere, ma le navi non si vedono. Mentre il Comando centrale statunitense annuncia il successo delle operazioni di sminamento, il transito commerciale nel braccio di mare crolla: giovedì lo hanno attraversato soltanto cinque mercantili, a fronte dei 17 del giorno precedente e di una media di 15 unità nell'ultimo decennio di giorni. È il paradosso che fotografa la tensione ancora altissima nell'area. A dare la conferma ufficiale della bonifica è stato l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, in un video diffuso su X: le forze americane, ha dichiarato, hanno "rimosso con successo le mine navali" collocate mesi fa dalle Guardie della Rivoluzione lungo i corridoi di navigazione internazionali, ora sgombri. Sul piano politico resta la rivendicazione di Donald Trump, che continua a presentare lo Stretto come "nuovo territorio americano".

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