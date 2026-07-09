Il prezzo del petrolio viaggia in rialzo sui mercati asiatici per la terza seduta consecutiva dopo che l'esercito statunitense ha sferrato attacchi contro l'Iran per il secondo giorno di fila, intensificando le tensioni e alimentando i timori riguardo alle forniture energetiche dal Medio Oriente. I future sul Wti avanzano dell'1,30% a 74,5 dollari al barile e quelli sul Brent salgono dell'1,23% a 78,97 dollari al barile. Gli Stati Uniti hanno affermato che gli attacchi miravano a ridurre la capacita' dell'Iran di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz, mentre Teheran ha promesso una campagna di ritorsione su larga scala contro le basi militari statunitensi in tutta la regione. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che, a suo avviso, il cessate il fuoco e' terminato e ha avvertito di ulteriori azioni militari contro l'Iran, compreso un nuovo blocco. La ripresa delle ostilita' ha acuito i timori che il crollo dell'accordo di pace provvisorio tra Usa e Iran possa nuovamente interrompere le forniture globali di petrolio, con lo Stretto di Hormuz che rimane al centro del conflitto.