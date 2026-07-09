Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi Usa in Kuwait e Bahrein e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località del sud dell'Iran situate nei pressi dello Stretto di Hormuz. Il Central Command Usa ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. "Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri" ha detto Trump
in evidenza
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrein e minacciano di estendere gli attacchi, secondo la televisione di stato. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località del sud dell'Iran situate nei pressi dello Stretto di Hormuz. Il Central Command Usa ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. "Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente!" ha detto Donald Trump riferendosi ai nuovi attacchi.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Pasdaran: raid Usa vogliono oscurare sepoltura Khamenei
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno accusato gli Stati Uniti di aver preso di mira "due ponti nelle province orientali che conducono a Mashhad" nel tentativo di "oscurare" i funerali di Ali Khamenei, la Guida Suprema uccisa nel primo giorno di attacchi israelo-statunitensi, lo scorso 28 febbraio. Lo riporta la televisione di Stato iraniana, che ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Teheran-Mashhad in seguito a un raid Usa. Khamenei verrà sepolto oggi a Mashhad, sua citta' natale, nell'atto conclusivo di esequie durate giorni. La cerimonia di inumazione, prevista stamane, si svolgerà in serata a causa del prolungarsi della processione nelle città sante irachene di Najaf e Karbala. La salma dell'ayatollah è infatti partita solo stamattina dall'Iraq per essere riportata in aereo in Iran.
In Iran sospesi i treni su ferrovia Teheran-Mashad dopo raid Usa
In Iran il servizio ferroviario tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi statunitensi, secondo quanto riportato dalla televisione di stato, poche ore prima della prevista sepoltura della Guida Suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Le Ferrovie della Repubblica Islamica dell'Iran hanno attribuito la sospensione a "un attacco criminale da parte del nemico statunitense-israeliano" e hanno affermato di aver inviato squadre per riparare i danni, ha riferito l'emittente statale, aggiungendo che si stanno organizzando trasporti su strada per i passeggeri bloccati.
Petrolio: prezzi in rialzo sui mercati asiatici
Il prezzo del petrolio viaggia in rialzo sui mercati asiatici per la terza seduta consecutiva dopo che l'esercito statunitense ha sferrato attacchi contro l'Iran per il secondo giorno di fila, intensificando le tensioni e alimentando i timori riguardo alle forniture energetiche dal Medio Oriente. I future sul Wti avanzano dell'1,30% a 74,5 dollari al barile e quelli sul Brent salgono dell'1,23% a 78,97 dollari al barile. Gli Stati Uniti hanno affermato che gli attacchi miravano a ridurre la capacita' dell'Iran di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz, mentre Teheran ha promesso una campagna di ritorsione su larga scala contro le basi militari statunitensi in tutta la regione. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che, a suo avviso, il cessate il fuoco e' terminato e ha avvertito di ulteriori azioni militari contro l'Iran, compreso un nuovo blocco. La ripresa delle ostilita' ha acuito i timori che il crollo dell'accordo di pace provvisorio tra Usa e Iran possa nuovamente interrompere le forniture globali di petrolio, con lo Stretto di Hormuz che rimane al centro del conflitto.
Tre morti nell'Iran occidentale durante gli attacchi aerei americani
Tre persone sono rimaste uccise nell'Iran occidentale durante i raid aerei statunitensi, secondo quanto riporta l'Afp. E' avvenuto nella seconda notte di attacchi militari sull'Iran da parte delle forze militari statunitensi, come rappresaglia agli attacchi iraniani a tre petroliere che navigavano nello Stretto di Hormuz.
Centcom, 'nei raid colpiti 90 obiettivi militari in Iran'
L'esercito statunitense ha colpito circa 90 "obiettivi militari" in Iran, compresi sistemi di difesa aerea, durante la sua ultima serie di attacchi. Lo ha annunciato il Comando Centrale delle Forze armate americane (Centcom). "Gli Stati Uniti hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di colpire navi mercantili e marinai civili innocenti nello Stretto di Hormuz", si legge in una dichiarazione rilasciata su X dal Centcom.
Axios, 'Usa hanno colpito due ponti ferroviari in Iran'
Gli Stati Uniti hanno attaccato due ponti ferroviari nel nord est dell'Iran. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. E' la prima volta che gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture iraniane dal cessate il fuoco di aprile.
Capo negoziatore iraniano agli Usa: 'Hormuz apre solo con gli accordi iraniani'
"L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Per essere chiari: provate, e ne pagherete le conseguenze". Lo ha scritto in un post sul suo account X Mohammad Bagher Ghalibaf presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. "Non sprecate energie, che affonderete ancora di più - aggiunge - lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane". Le parole di Ghalibaf sono state riprese anche dall'agenzia iraniana Fars.
Pasdaran: 'Colpite basi militari Usa in Kuwait e Bahrein
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrein e minacciano di estendere gli attacchi, secondo la televisione di stato. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito basi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait in risposta a nuovi attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di stato IRIB. Le Guardie hanno affermato di aver colpito "infrastrutture e strutture chiave" nelle basi statunitensi di Arifjan e Ali Al Salem in Kuwait, e di Juffair e Sheikh Isa in Bahrein, con missili e droni. Hanno inoltre avvertito che la loro risposta si estenderà ad altre basi nella regione qualora gli attacchi statunitensi dovessero ripetersi.