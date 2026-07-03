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Accordo Usa-Iran, nucleare e Hormuz mettono d'accordo gli americani

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un recente sondaggio di YouGov, solo il 32% degli statunitensi sostiene l’accordo così come firmato lo scorso 18 giugno, il 24% si oppone, mentre ben il 44% dichiara di non avere ancora un'opinione definita. Il sostegno è nettamente più elevato tra gli elettori repubblicani (53%), con un ulteriore divario interno allo stesso partito. Ma se il giudizio sull'accordo nel suo complesso resta incerto, molte delle clausole prese singolarmente raccolgono invece un consenso trasversale

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