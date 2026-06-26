I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nella penisola di Crimea annessa, nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato le "operazioni a lungo raggio" contro la Russia che ha definito come "risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine". ll Consiglio Ue ha rinnovato per ulteriori 12 mesi le sanzioni economiche contro la Russia
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Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nella penisola di Crimea annessa, nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. ll Consiglio Ue ha rinnovato ieri, per ulteriori 12 mesi e fino al 31 luglio 2027, le sanzioni economiche contro la Russia. La decisione fa seguito a quanto stabilito dal Consiglio europeo del 18-19 giugno 2026, in occasione del quale i leader dell'Ue hanno concordato di prorogare di dodici mesi le sanzioni economiche contro la Russia. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato le "operazioni a lungo raggio" contro la Russia che ha definito come "risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine".
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Zelensky approva operazione influenza di 40 giorni in Russia per fine guerra
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha approvato un'operazione di influenza della durata di 40 giorni proposta dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), con l'obiettivo di aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra. L'annuncio è stato dato dallo stesso Zelensky dopo aver ricevuto un briefing dal capo ad interim dell'Sbu, il Yevhen Khmara, sulle attività operative e sulla strategia delle sanzioni adottata da Kiev. Nel commentare il ruolo delle forze di sicurezza ucraine, Zelensky ha affermato che "da diversi mesi consecutivi, l'Sbu sta dimostrando il più alto livello di efficacia nella difesa delle posizioni dell'Ucraina al fronte attraverso l'impiego di diversi tipi di droni". Il presidente ha aggiunto che "il Centro per le Operazioni Speciali Alpha è al primo posto per numero di occupanti e mezzi nemici neutralizzati", riferendosi ai risultati ottenuti dalle unità speciali dell’intelligence ucraina sul campo di battaglia.
Mosca: "Abbattuti 660 droni di Kiev nella notte"
Il ministero della Difesa russo ha annunciato che la difesa aerea ha abbattuto 660 droni ucraini durante la notte, una delle cifre più alte dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui la Mosca e la penisola di Crimea annessa, il Mar Nero e il Mar d'Azov, ha dichiarato il ministero sulla piattaforma statale russa Max. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che almeno 47 droni diretti verso la capitale russa sono stati intercettati. "Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando dove sono caduti i detriti", ha detto Sobyanin su Telegram, senza tuttavia segnalare vittime o danni. Un "massiccio" attacco di droni ha colpito anche la regione di Tula, a circa 180 km a sud di Mosca, ha affermato Dmitry Milyaev, governatore della regione. "Un'abitazione privata è stata danneggiata in un insediamento nel distretto di Shchekino, e una donna è rimasta ferita", ha dichiarato Milyaev su Telegram. L'Ucraina ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia negli ultimi mesi, prendendo di mira in particolare le infrastrutture energetiche, con l'obiettivo di privare il Cremlino di una fonte vitale di entrate per finanziare il suo sforzo bellico, giunto ormai al quinto anno. La scorsa settimana un attacco ucraino ha provocato un incendio in una raffineria a sud-est di Mosca.