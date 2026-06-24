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Oltre il fronte: l’evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Mappe

Raffaele Mastrolonardo

I guadagni di terreno, da una parte e dall’altra, sono minimi. Anche per questo il conflitto si gioca sempre di più all’interno dei territori dei due Paesi, con missili e droni che colpiscono ben al di là della linea di contatto tra i contendenti.

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