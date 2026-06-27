Almeno dieci persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle Forze Armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo sono state le autorità locali. Il governatore della regione, Andrei Bocharov, ha confermato il bilancio dei feriti a seguito degli attacchi diretti contro la base militare, che hanno provocato incendi, ormai spenti, senza causare danni agli edifici residenziali.

"Le forze di difesa aerea della Federazione Russa hanno respinto durante la notte e la mattinata un attacco terroristico sferrato dal regime criminale di Kiev contro il territorio della regione di Volgograd...Al momento si contano dieci feriti", ha comunicato Bocharov in un post pubblicato sui social. Le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale e tutte "sono fuori pericolo", ha assicurato il comunicato. In risposta agli attacchi ucraini, le truppe russe hanno sferrato un'offensiva utilizzando armi ad alta precisione e droni contro installazioni militari e aziende del complesso industriale della difesa ucraino, è stato reso noto.