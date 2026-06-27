Ucraina Russia, 10 feriti a Volgograd dopo attacco forze Kiev su struttura militare. LIVE
Almeno dieci persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle Forze Armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo sono state le autorità locali. "L'Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner, e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace", ha sottolineato Zelensky
in evidenza
Almeno dieci persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle Forze Armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo sono state le autorità locali. "L'Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner, e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace", ha sottolineato Zelensky. Il presidente ha espresso gratitudine a tutti coloro che, insieme allo Stato, spingono la Russia verso la via diplomatica e contribuiscono a proteggere l'Ucraina e la vita umana.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ucraina: Russia, 10 feriti a Volgograd dopo attacco forze Kiev su installazioni militari
Almeno dieci persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle Forze Armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo sono state le autorità locali. Il governatore della regione, Andrei Bocharov, ha confermato il bilancio dei feriti a seguito degli attacchi diretti contro la base militare, che hanno provocato incendi, ormai spenti, senza causare danni agli edifici residenziali.
"Le forze di difesa aerea della Federazione Russa hanno respinto durante la notte e la mattinata un attacco terroristico sferrato dal regime criminale di Kiev contro il territorio della regione di Volgograd...Al momento si contano dieci feriti", ha comunicato Bocharov in un post pubblicato sui social. Le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale e tutte "sono fuori pericolo", ha assicurato il comunicato. In risposta agli attacchi ucraini, le truppe russe hanno sferrato un'offensiva utilizzando armi ad alta precisione e droni contro installazioni militari e aziende del complesso industriale della difesa ucraino, è stato reso noto.