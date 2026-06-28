Sono almeno due le persone rimaste ferite in un attacco russo contro Kiev nella notte tra sabato e domenica. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della capitale, Tymour Tkatchenko. L'esercito ucraino ha comunicato nelle prime ore di domenica un attacco con missili balistici contro Kiev. I giornalisti dell'Afp presenti sul posto hanno udito delle esplosioni e visto dei bagliori nel cielo mentre la difesa antiaerea era all'opera.

La Russia ha lanciato diversi missili balistici verso Kiev e sono almeno sette le esplosioni udite nella capitale. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko. A seguito dell'attacco russo, sono scoppiati incendi in diversi edifici del quartiere Darnytskyi di Kiev. Una persona è rimasta ferita. Tkachenko ha riferito inoltre che un incendio è scoppiato vicino a un edificio residenziale e che una stazione di servizio sta bruciando in un altro quartiere. Anche un edificio non residenziale è in fiamme.