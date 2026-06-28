Guerra Ucraina Russia, proseguono attacchi incrociati. Esplosioni a Kiev: due feriti. LIVE
Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno sette esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Kiev, Timur Tkachenko, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno due feriti. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slavyansk sul Kuban, nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale
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Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno sette esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Kiev, Timur Tkachenko, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno due feriti. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slavyansk sul Kuban, nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale.
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Attacco con droni, raffineria in fiamme nel sud della Russia
Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slavyansk sul Kuban, nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando il centro di gestione delle emergenze della regione. "A Slavyansk sul Kuban, la caduta di frammenti di un drone ha provocato un incendio all'interno di una raffineria di petrolio. Inoltre, i frammenti hanno danneggiato una linea elettrica e frantumato le finestre di un'abitazione locale", ha dichiarato il centro in un comunicato. Non sono state segnalate vittime. In un altro incidente, riferisce ancora la Tass, un uomo è rimasto ferito e quattro abitazioni sono state danneggiate dai frammenti di un drone nell'insediamento di Trudobelikovsky, nella regione di Krasnodar. L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto. Non è stato necessario il ricovero in ospedale. Una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita domenica in un "massiccio" attacco con droni ucraini nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, dove è divampato un incendio in una raffineria. Lo ha annunciato il governatore regionale, Veniamine Kondratiev. "La regione di Krasnodar è stata bersaglio di un massiccio attacco sferrato da droni nemici. A Slaviansk sul Kuban, diverse abitazioni sono state danneggiate dalla caduta di detriti provenienti da questi droni. Purtroppo, una persona è rimasta uccisa", ha scritto su Telegram Kondratiev, che ha anche segnalato un ferito in un altro distretto.
Missili russi su Kiev, almeno due i feriti
Sono almeno due le persone rimaste ferite in un attacco russo contro Kiev nella notte tra sabato e domenica. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della capitale, Tymour Tkatchenko. L'esercito ucraino ha comunicato nelle prime ore di domenica un attacco con missili balistici contro Kiev. I giornalisti dell'Afp presenti sul posto hanno udito delle esplosioni e visto dei bagliori nel cielo mentre la difesa antiaerea era all'opera.
La Russia ha lanciato diversi missili balistici verso Kiev e sono almeno sette le esplosioni udite nella capitale. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko. A seguito dell'attacco russo, sono scoppiati incendi in diversi edifici del quartiere Darnytskyi di Kiev. Una persona è rimasta ferita. Tkachenko ha riferito inoltre che un incendio è scoppiato vicino a un edificio residenziale e che una stazione di servizio sta bruciando in un altro quartiere. Anche un edificio non residenziale è in fiamme.