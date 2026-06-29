Guerra Ucraina Russia, Putin: "Nessuno può sconfiggere Mosca sul campo di battaglia" LIVE
Il presidente russo ha dichiarato di attendersi negoziatori da Washington una volta che gli Usa saranno meno impegnati con l'Iran. Sono in corso negoziati sull'Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in quattro regioni, Kherson e Zaporizhia, nonché alle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, ha detto lo zar russo
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Vladimir Putin ha dichiarato di attendere i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca per trattare sull'Ucraina quando Washington sarà meno occupata con l'Iran. "Una volta terminata la fase calda della questione iraniana, aspettiamo l'arrivo di questi rappresentanti dell'amministrazione americana che abbiamo già incontrato a Mosca", ha detto Putin in
un'intervista. Sono in corso negoziati sull'Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in quattro regioni, Kherson e Zaporizhia, nonché alle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, ha detto lo zar russo.
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Ucraina, blackout in area Kherson occupata da russi
L'erogazione di energia elettrica e' interrotta del tutto o in parte in ogni distretto dell'area della regione ucraina di Kherson occupata dai russi. Lo riferisce su Max il governatore installato da Mosca, Vladimir Saldo. Nelle ultime settimane le forze di Kiev hanno intensificato gli attacchi sulle infrastrutture energetiche della Russia o dei territori ucraini sotto occupazione russa.
E5 e nuova difesa europea: servono soldi e regia, ma nessuno ne parla
A Berlino i principali Paesi europei hanno delineato le priorità strategiche in vista del prossimo appuntamento NATO. L’obiettivo è rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare il peso dell’Europa nell’Alleanza Atlantica. Un percorso che richiede risorse e coordinamento politico. Elementi che oggi restano ancora incompleti.
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Kiev, 'trovato morto comandante di brigata, presenta ferita da arma da fuoco'
Il colonnello Volodymyr Kononnikov, comandante della 154ª Brigata Meccanizzata Indipendente ucraina, è stato trovato morto ieri. Lo hanno riferito le autorità militari e di polizia ucraine, precisando che precisando che le circostanze del decesso sono oggetto di indagine. "Domenica 28 giugno, il comandante della 154ª Brigata Meccanizzata Indipendente, il colonnello Volodymyr Oleksandrovych Kononnikov, è stato trovato morto. Sono in corso indagini sulle circostanze della morte dell'ufficiale", si legge in un comunicato del comando". La polizia regionale di Zaporizhzhia ha successivamente riferito che un comandante di un'unità militare era stato trovato morto con una ferita da arma da fuoco, senza tuttavia nominare esplicitamente Konnikov. Le autorità non hanno reso note le circostanze della morte né indicato una possibile causa. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine penale ai sensi dell'articolo 115 del codice penale ucraino, che disciplina l'omicidio volontario.
Putin: Kiev ha chiesto di limitare guerra a 4 regioni
L'Ucraina ha chiesto alla Russia di limitare le ostilità a quattro territori: le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, il Donetsk e Lugansk. Lo ha riferito il presidente russo, Vladimir Putin, a quanto riporta l'agenzia Tass. "E' chiaro il motivo", ha detto, "se accettiamo le Forze Armate dell'Ucraina potranno ritirare le loro truppe da Mykolaiv, Dnipro, Kharkiv e Sumy, cosi' come da alcune sezioni dei confini dello Stato. E trasferire queste unità nelle altre quattro regioni", ha spiegato il presidente.
Ucraina, Putin: 'aspettiamo negoziatori Usa per continuare colloqui'
La Russia è pronta a proseguire i colloqui con l'amministrazione statunitense sulle questioni discusse ad Anchorage, al vertice con Donald Trump ad agosto di un anno fa. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin, ripresa da Ria Novosti. "Ci aspettiamo che inizi la fase finale della crisi iraniana. Prevediamo l'arrivo dei rappresentanti dell'amministrazione statunitense con i quali ci siamo già incontrati a Mosca in numerose occasioni. Siamo pronti a proseguire i negoziati (iniziati ad Anchorage) e a discutere tutti i dettagli, tutte le modalità dei nostri accordi, e gli argomenti in discussione", ha dichiarato Putin.