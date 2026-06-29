Il colonnello Volodymyr Kononnikov, comandante della 154ª Brigata Meccanizzata Indipendente ucraina, è stato trovato morto ieri. Lo hanno riferito le autorità militari e di polizia ucraine, precisando che precisando che le circostanze del decesso sono oggetto di indagine. "Domenica 28 giugno, il comandante della 154ª Brigata Meccanizzata Indipendente, il colonnello Volodymyr Oleksandrovych Kononnikov, è stato trovato morto. Sono in corso indagini sulle circostanze della morte dell'ufficiale", si legge in un comunicato del comando". La polizia regionale di Zaporizhzhia ha successivamente riferito che un comandante di un'unità militare era stato trovato morto con una ferita da arma da fuoco, senza tuttavia nominare esplicitamente Konnikov. Le autorità non hanno reso note le circostanze della morte né indicato una possibile causa. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine penale ai sensi dell'articolo 115 del codice penale ucraino, che disciplina l'omicidio volontario.