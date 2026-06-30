La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il Paese durante la notte. Lo afferma il ministero della Difesa. Negli ultimi mesi, Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico. I sistemi di difesa aerea "hanno intercettato e distrutto 419 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini" in tutto il paese, secondo il ministero della Difesa.

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