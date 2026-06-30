Poco dopo le 21 del 29 giugno, una forte esplosione ha scosso il principato di Monaco. Un “atto doloso”, forse “un attentato”, come riferito dal ministro di Stato, Christophe Mirmand. Le vittime dell’attacco sono tutte della stessa famiglia: Ermolaev, 58enne considerato un rifugiato “VIP” a Monaco fin dall’inizio della guerra in Ucraina, e la compagna sono in gravissime condizioni. Ferito anche il figlio adolescente

È un oligarca di Kiev, considerato un “rifugiato VIP” a Monaco fin dall’inizio della guerra in Ucraina, l’uomo rimasto gravemente ferito nell’attentato avvenuto ieri sera nel Principato. Vadim Ermolaev si trova a Montecarlo dal 2022, da quando è iniziato il conflitto tra la Russia e il suo Paese. Poco dopo le 21 del 29 giugno, il 58enne si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio quando una forte esplosione ha scosso la città. I tre membri della famiglia sono le uniche vittime dell’attacco: l’uomo e la compagna sono in gravissime condizioni e sono stati ricoverati in prognosi riservata. Ferito ma in modo meno grave anche il figlio adolescente, che ha 13 anni.