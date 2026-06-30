Terrore a Montecarlo, attentato all'oligarca ucraino Ermolaev

L'impreditore sanzionato da Zelensky e la sua famiglia sarebbero tra le vittime dell'esplosione. L'uomo è in gravi condizioni, così come la moglie. Rimasto ferito anche un ragazzo di 13 anni. Il Principe Alberto: "Uno shock" ascolta articolo

Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco causando il ferimento di tre persone di nazionalità ucraina, due delle quali in modo grave. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un "atto doloso", ed è "molto probabile che si tratti di un attentato", ha dichiarato all'Afp Christophe Mirmand, ministro di Stato (capo del governo). Secondo informazioni di Le Figaro, i feriti sono tutti e tre di una stessa famiglia ucraina. I due genitori, di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece l'adolescente, che ha 13 anni.

Chi è l'oligarca ucraino Ermolaev Ermolaev è un "rifugiato VIP" a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo una fonte vicina all'inchiesta. Si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. "Un crimine efferato", "uno shock per l'intera comunità monegasca". Lo ha detto in un comunicato il principe Alberto II di Monaco, commentando l'accaduto. "Il Principato di Monaco rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità - ha aggiunto . La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità; lo rimarrà più che mai, qualunque siano le minacce". Secondo una fonte vicina all'inchiesta Vadim Ermolaev, residente a Monaco, è soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 in seguito a una decisione del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo diversi media che citano i servizi di sicurezza ucraini, queste sanzioni derivano dalla decisione del multimilionario di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio sotto occupazione russa. L'identità delle vittime non è stata confermata a Monaco, dove il Procuratore Generale Stéphane Thibault terrà una conferenza stampa in giornata, secondo quanto dichiarato dal Ministro di Stato (Capo del Governo) Christophe Mirmand.

Resposabile ancora a piede libero: si indaga Secondo Thibault, parlando con l'AFP, l'ordigno esplosivo è stato trovato in una borsa o un pacco lasciato da qualcuno nella hall dell'edificio prima di andarsene. Circa cinquanta vigili del fuoco, tra cui una decina di rinforzi francesi, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Allo stesso tempo, 84 agenti della pubblica sicurezza sono stati dispiegati per mettere in sicurezza l'area. Secondo fonti vicine al ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez "è stata avviata un'operazione di polizia per trovare il responsabile, che è ancora a piede libero". Secondo Mirmand, alcuni testimoni hanno fornito informazioni per identificarlo, ed è stato avvistato nelle riprese delle telecamere di sorveglianza di Monaco e Beausoleil, la vicina città francese che ha raggiunto a piedi.