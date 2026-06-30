Introduzione

Erano da poco passate le 21 quando, il 29 giugno, il Principato di Monaco è stato scosso da una potente esplosione. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un "atto doloso", ed è "molto probabile che si tratti di un attentato", come ha dichiarato all'Afp Christophe Mirmand, ministro di Stato. I feriti sono tutti e tre della stessa famiglia ucraina. I due genitori, di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece l'adolescente, che ha 13 anni. Ecco cosa sappiamo fino ad ora.