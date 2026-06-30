Attentato Montecarlo, dall'esplosione ai feriti, fino alla caccia all'uomo: cosa sappiamoMondo
Introduzione
Erano da poco passate le 21 quando, il 29 giugno, il Principato di Monaco è stato scosso da una potente esplosione. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un "atto doloso", ed è "molto probabile che si tratti di un attentato", come ha dichiarato all'Afp Christophe Mirmand, ministro di Stato. I feriti sono tutti e tre della stessa famiglia ucraina. I due genitori, di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece l'adolescente, che ha 13 anni. Ecco cosa sappiamo fino ad ora.
Quello che devi sapere
L'esplosione in un edificio residenziale
L’esplosione è avvenuta intorno alle 21, in un edificio residenziale situato tra Boulevard d'Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla, lungo il confine con la Francia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un individuo mentre posizionava uno zaino davanti all'ingresso dell'edificio. Mentre l'uomo fuggiva a piedi verso la vicina città di Beausoleil, l'ordigno è detonato proprio mentre altre persone stavano entrando nello stesso edificio, sebbene non sia chiaro se fossero loro il bersaglio previsto. L'ordigno conteneva probabilmente bulloni e schegge.
Per approfondire:
Esplosione nel principato di Monaco, le autorità: "Probabile attentato"
La mobilitazione dei servizi d’emergenza
Dopo l’esplosione sono stati mobilitati i servizi di emergenza, la polizia e le forze di sicurezza. Sul luogo dell'accaduto, tra gli altri, è arrivato anche uno stretto collaboratore del Principe Alberto II. E lo stesso Principe, più tardi, ha parlato di "un crimine efferato", "uno shock per l'intera comunità monegasca". Secondo una fonte di polizia, le autorità locali hanno attivato il "piano rosso" che prevede "un graduale aumento delle risorse in base al numero delle vittime" durante "un incidente violento", come spiega il sito web del Principato.
L'oligarca Ermolaev
Come riportato per primo da Le Figaro, i feriti dell’esplosione sono tutti e tre di una stessa famiglia ucraina. Vadim Ermolaev, oligarca di Kiev, e la compagna sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece il figlio, che ha 13 anni.
Ermolaev è un "rifugiato VIP" a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo quanto ha riferito una fonte vicina all'inchiesta. Ieri sera si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. Ermolaev, residente a Monaco, sarebbe soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 in seguito a una decisione del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo diversi media che citano i servizi di sicurezza ucraini, queste sanzioni derivano dalla decisione del multimilionario di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio sotto occupazione russa.
Caccia all'uomo
Dopo l'esplosioneè scattata la caccia all'uomo da parte della polizia. Secondo quanto riferito, la polizia che indaga sul caso ha ripreso il sospettato mentre posava uno zaino prima di fuggire a piedi, dirigendosi verso il confine francese. Secondo fonti vicine al ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez "è stata avviata un'operazione di polizia per trovare il responsabile, che è ancora a piede libero". Alcuni testimoni, inoltre, avrebbero fornito informazioni per identificarlo.