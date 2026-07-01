Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia. Mosca chiude frontiere con Finlandia e Baltici. LIVE

live Mondo
©Ansa

Due persone sono rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi. Nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture. A partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia

in evidenza

Due persone sono rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia e nella regione omonima, ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale. Secondo il 'governatore', nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture.

A partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Sarà sospeso il transito di persone, veicoli, merci e carichi attraverso i seguenti valichi di frontiera: Vyborg e Svetogorsk nella regione di Leningrado (confine con la Finlandia); Vyartsilya e Lyuttya in Carelia (confine con la Finlandia); San Pietroburgo-Finlandia (confine con la Finlandia); Pechory-Pskovskie nella regione di Pskov (confine con l'Estonia); Pytalovo nella regione di Pskov (confine con la Lettonia). 

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Raid russi su Zaporizhzhia, due morti e 36 feriti

Due persone sono rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia e nella regione omonima, ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale. Secondo il 'governatore', nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture.

Russia: "Chiuse temporaneamente frontiere con Finlandia e Baltici"

A partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Sarà sospeso il transito di persone, veicoli, merci e carichi attraverso i seguenti valichi di frontiera: Vyborg e Svetogorsk nella regione di Leningrado (confine con la Finlandia); Vyartsilya e Lyuttya in Carelia (confine con la Finlandia); San Pietroburgo-Finlandia (confine con la Finlandia); Pechory-Pskovskie nella regione di Pskov (confine con l'Estonia); Pytalovo nella regione di Pskov (confine con la Lettonia). Il ministero degli Esteri russo deve notificare questa decisione alle autorità di Finlandia, Estonia e Lettonia, sottolinea il sito indipendente Meduza. Le ragioni che hanno spinto le autorità a chiudere i valichi di frontiera non sono state rese note e non è specificata la durata della misura. Da ricordare che, negli ultimi due anni, sono rimasti di fatto operativi solo i valichi di Pechory e Pytalovo. Il confine con la Finlandia è chiuso per decisione delle autorità finlandesi.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina Russia, Ue ribadisce: "Stop al gas russo è definitivo"

Mondo

Negli ultimi mesi, Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio...

Iran, media: "L'Oman propone il pedaggio volontario per Hormuz"

Mondo

L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione di Hormuz con l'Iran: un pedaggio su base...

Venezuela, 1.943 morti. Bimbo di 3 anni estratto vivo dopo 6 giorni

Mondo

Un bimbo di tre anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per sei...

Indagine su uso fondi Ue da parte di Id, perquisizioni anche in Italia

Mondo

Ispezioni sono state effettuate in Francia - in sedi e residenze legate al Rassemblement National...

Ius soli, come funziona il diritto di cittadinanza nel mondo?

Mondo

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha riportato al centro il dibattito sullo ius...

Mondo: I più letti