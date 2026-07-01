Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia. Mosca chiude frontiere con Finlandia e Baltici. LIVE
Due persone sono rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi. Nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture. A partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia
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Due persone sono rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia e nella regione omonima, ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale. Secondo il 'governatore', nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture.
A partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Sarà sospeso il transito di persone, veicoli, merci e carichi attraverso i seguenti valichi di frontiera: Vyborg e Svetogorsk nella regione di Leningrado (confine con la Finlandia); Vyartsilya e Lyuttya in Carelia (confine con la Finlandia); San Pietroburgo-Finlandia (confine con la Finlandia); Pechory-Pskovskie nella regione di Pskov (confine con l'Estonia); Pytalovo nella regione di Pskov (confine con la Lettonia).
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Raid russi su Zaporizhzhia, due morti e 36 feriti
Due persone sono rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia e nella regione omonima, ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale. Secondo il 'governatore', nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture.
Russia: "Chiuse temporaneamente frontiere con Finlandia e Baltici"
A partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Sarà sospeso il transito di persone, veicoli, merci e carichi attraverso i seguenti valichi di frontiera: Vyborg e Svetogorsk nella regione di Leningrado (confine con la Finlandia); Vyartsilya e Lyuttya in Carelia (confine con la Finlandia); San Pietroburgo-Finlandia (confine con la Finlandia); Pechory-Pskovskie nella regione di Pskov (confine con l'Estonia); Pytalovo nella regione di Pskov (confine con la Lettonia). Il ministero degli Esteri russo deve notificare questa decisione alle autorità di Finlandia, Estonia e Lettonia, sottolinea il sito indipendente Meduza. Le ragioni che hanno spinto le autorità a chiudere i valichi di frontiera non sono state rese note e non è specificata la durata della misura. Da ricordare che, negli ultimi due anni, sono rimasti di fatto operativi solo i valichi di Pechory e Pytalovo. Il confine con la Finlandia è chiuso per decisione delle autorità finlandesi.