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E5 e nuova difesa europea: servono soldi e regia, ma nessuno ne parla

Luciana Grosso

Ispi
Da sinistra, il primo ministro polacco Donald Tusk, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Giorgia Meloni e l'ex premier Uk Keir Starmer

A Berlino i principali Paesi europei hanno delineato le priorità strategiche in vista del prossimo appuntamento NATO. L’obiettivo è rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare il peso dell’Europa nell’Alleanza Atlantica. Un percorso che richiede risorse e coordinamento politico. Elementi che oggi restano ancora incompleti

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