La rappresentazione pubblica da parte dell'amministrazione Trump di un esercito iraniano distrutto è in netto contrasto con quanto le agenzie di intelligence statunitensi comunicano ai politici a porte chiuse, secondo valutazioni classificate risalenti all'inizio di questo mese, che mostrano come l'Iran abbia riacquistato l'accesso alla maggior parte dei suoi siti missilistici, rampe di lancio e strutture sotterranee. E' quanto scrive il New York Times. La cosa più allarmante per alcuni alti funzionari è la prova che l'Iran ha ripristinato l'accesso operativo a 30 dei 33 siti missilistici che gestisce lungo lo Stretto di Hormuz, il che potrebbe minacciare le navi da guerra e le petroliere americane che transitano nello stretto. Fonti a conoscenza delle valutazioni affermano che queste dimostrano - in misura variabile a seconda del livello di danno subito dai diversi siti - che gli iraniani possono utilizzare rampe di lancio mobili all'interno dei siti per spostare i missili in altre posizioni. In alcuni casi, possono lanciare missili direttamente dalle rampe di lancio che fanno parte delle strutture. Solo tre dei siti missilistici lungo lo stretto rimangono totalmente inaccessibili, secondo le valutazioni. Secondo le valutazioni, l'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico. Tale arsenale comprende sia missili balistici, in grado di colpire altre nazioni della regione, sia una minore quantità di missili da crociera, utilizzabili contro obiettivi a corto raggio, sia terrestri che navali. Le agenzie di intelligence militare hanno inoltre riferito, sulla base di informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui immagini satellitari e altre tecnologie di sorveglianza, che l'Iran ha riacquistato l'accesso a circa il 90% dei suoi depositi e lanci missilistici sotterranei a livello nazionale, che ora risultano "parzialmente o completamente operativi", secondo quanto affermato da fonti a conoscenza delle valutazioni.