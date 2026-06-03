Cuba, stop a servizi Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa

La Banca Centrale di Cuba ha annunciato che i servizi finanziari internazionali Visa e Mastercard cesseranno le operazioni a Cuba a partire dal 6 giugno per evitare le sanzioni derivanti dal Decreto Esecutivo Usa del 1° maggio.La banca privata estera che gestiva le transazioni internazionali ha informato l’autorità monetaria di aver interrotto i rapporti con l’istituto finanziario Fincimex (appartenente al conglomerato GAESA, sostenuto dai militari) per evitare le sanzioni."Questa sospensione è direttamente collegata al Decreto Esecutivo n. 14404 del 1° maggio, emanato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’ambito della sua strategia per strangolare il popolo cubano", ha dichiarato la Banca Centrale Cubana.

Via dall'isola anche il gruppo alberghiero Melia

Le crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti su Cuba hanno spito anche il gruppo alberghiero spagnolo Meliá a cessare delle proprie attività turistiche sull'isola "con effetto immediato". "Alla luce degli eventi e delle circostanze in corso nel contesto geopolitico, sociale, legale ed economico della Repubblica di Cuba, Meliá Hotels International informa (...) di aver preso la decisione di interrompere immediatamente la fornitura di servizi di gestione e marketing" per i suoi 15 hotel a Cuba, ha dichiarato il gruppo in un comunicato stampa. Il provvedimento si inserisce in un contesto geopolitico segnato dall'ultimatum degli Stati Uniti, che ha fissato il 5 giugno come termine ultimo per sanzionare le società straniere che operano nel Paese caraibico e sono legate a Gaesa, un conglomerato statale cubano. Pochi giorni fa un'altra catena alberghiera spagnola, Iberostar, aveva annunciato di aver interrotto la gestione di dodici hotel cubani appartenenti a Gaviota, il gruppo turistico controllato dal conglomerato militare Gaesa, colpito nelle scorse settimane dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.