Cuba verso l'addio al comunismo per cancellare il bloqueo Usa?

La visita del direttore della Cia Ratcliffe all'Avana segna un possibile punto di svolta nei rapporti con gli Stati Uniti dopo oltre sessant'anni di ostilità. A rendere significativo l'incontro è stata soprattutto la sua natura pubblica, con strette di mano davanti alle telecamere. Trump punta a un accordo che favorisca interessi economici americani senza abbattere il regime castrista. L'Avana, stretta dalla crisi energetica, potrebbe accettare riforme e aperture economiche finora considerate un tabù
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