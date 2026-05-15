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Cuba verso l'addio al comunismo per cancellare il bloqueo Usa?

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

La visita del direttore della Cia Ratcliffe all'Avana segna un possibile punto di svolta nei rapporti con gli Stati Uniti dopo oltre sessant'anni di ostilità. A rendere significativo l'incontro è stata soprattutto la sua natura pubblica, con strette di mano davanti alle telecamere. Trump punta a un accordo che favorisca interessi economici americani senza abbattere il regime castrista. L'Avana, stretta dalla crisi energetica, potrebbe accettare riforme e aperture economiche finora considerate un tabù

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