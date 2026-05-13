Il governo italiano “sta predisponendo il posizionamento di due cacciamine più vicine allo Stretto di Hormuz” ha spiegato il ministro della Difesa durante l’audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il titolare degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che un eventuale impegno italiano nel Golfo scatterebbe soltanto dopo la pace ascolta articolo

L’Italia si prepara a un possibile contributo internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, ma soltanto dopo la fine della ostilità, e valuta il posizionamento di due cacciamine più vicini all’area di crisi. È quanto emerso durante l’audizione dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. (GUERRA IN IRAN: LE NOTIZIE IN DIRETTA)

Crosetto: “Avviciniamo due cacciamine a Hormuz, ma aspettiamo la pace” "Laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo Stretto: inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo Sicuro e Aspides, e all'interno del quadro autorizzato missione Internazionale dell'Italia”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per poi sottolineare: “Prepararsi a intervenire oggi per intervenire domani, se sarà possibile".

“Per Hormuz 24 Paesi hanno dato disponibilità a partecipare” Crosetto ha inoltre spiegato che “oggi 40 Paesi stanno valutando di contribuire a rendere lo stretto di Hormuz libero e percorribile appena le condizioni lo permetteranno”. “Ben 24 di questi Paesi hanno già manifestato la loro disponibilità di massima a partecipare con assetti altamente specializzati, utili ad esempio a rimuovere le mine oggi presenti in quel tratto di mare di cui nessuno conosce né la localizzazione né il numero, neanche gli stessi iraniani”, ha aggiunto. Leggi anche Hormuz, ferme merci per 23,7 mld di dollari. Rischi per agroalimentare