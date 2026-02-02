Secondo Axios la Turchia, l'Egitto e il Qatar stanno lavorano a un incontro fra l'inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara alla fine della prossima settimana. Trump parla di “negoziati seri” e spera che siano “accettabili”. L'ayatollah Khamenei avvisa: “Un attacco Usa porterà a una guerra nella regione”. Teheran intanto annuncia esercitazioni militari congiunte con Russia e Cina
Araghchi fiducioso su accordo con Usa su programma nucleare
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dice "di aver fiducia di poter raggiungere un accordo" con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. "Sfortunatamente abbiamo perso fiducia negli Usa come partner negoziale" ha aggiunto in un'intervista alla Cnn, precisando che gli scambi di messaggi attraverso Paesi amici della regione sta facilitando "colloqui positivi" con Washington. Il ministro ha preferito non garantire la disponibilità di Teheran a impegnarsi a negoziati diretti con gli Usa. E' meglio ora discutere della "sostanza delle trattative piuttosto che della forma".
Khamenei: "Usa vogliono divorarci, glielo impediremo"
"Qual è il problema tra Stati Uniti e Iran? Che gli Stati Uniti vogliono divorare l'Iran, la nazione iraniana e la Repubblica islamica glielo impediscono". Così su X l'ayatollah Ali Khamenei ha sintetizzato lo scontro tra Washington e Teheran, che "resiste e continuerà a resistere e, a Dio piacendo, porrà fine ai danni e alle molestie degli Stati Uniti". "Per oltre 30 anni - accusa ancora la guida spirituale iraniana - gli americani sono stati presenti in Iran. Le risorse, il petrolio, la politica e la sicurezza dell'Iran erano nelle loro mani. Tutto era nelle loro mani. Ora che la loro presa è stata spezzata, stanno cercando di trovare un modo per tornare". Ma, assicura Khamenei, "la nazione iraniana resiste fermamente, impedendo" agli Stati Uniti di "prendere il controllo di questo Paese proprio come lo controllavano prima".
Trump: "Speriamo in accordo o scopriremo se ha ragione Khamenei"
"Speriamo di raggiungere un accordo. Se non ci riusciremo, scopriremo se aveva ragione o meno". Donald Trump ha risposto così ai giornalisti a Mar-a-Lago che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni dell'ayatollah Ali Khamenei, secondo cui un attacco americano all'Iran provocherebbe una guerra regionale. "Abbiamo lì - ha avvertito ancora il presidente americano in un riferimento al dispositivo militare dispiegato nel Golfo - le navi più grandi e potenti".
Fonti, "incontro con Usa possibile questa settimana in Turchia"
Un incontro tra Stati Uniti e Iran potrebbe avvenire questa settimana in Turchia. Lo ha confermato ad Axios una fonte americana, dopo che due fonti della regione hanno rivelato che Turchia, Egitto e Qatar stanno lavorando ad un incontro ad Ankara tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e funzionari di Teheran, dopo che gli Stati Uniti si sono detti aperti alla possibilità di una riunione per negoziare un accordo.