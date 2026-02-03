Israele ha riaperto ieri il valico di frontiera di Rafah a Gaza con l'Egitto, a traffico limitato e dopo quasi due anni di chiusura, ma solo a cinque pazienti palestinesi è stato permesso di lasciare Gaza il primo giorno, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Cinque feriti e sette accompagnatori hanno attraversato il posto di frontiera. Il numero massimo di pazienti di Gaza autorizzati ad entrare in Egitto era stato limitato lunedì a 50 con due accompagnatori ciascuno, secondo tre fonti ufficiali alla frontiera egiziana.