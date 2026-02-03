Trump: "Con l'Iran colloqui in corso". Venerdì incontro a Istanbul sul nucleare. LIVE
"Abbiamo navi dirette verso l'Iran in questo momento", ma "stiamo parlando con loro", ha detto il presidente Usa a proposito dei rapporti con Teheran. "Vorrei vedere un accordo ma vedremo che accadrà". Confermato l'incontro venerdì a Istanbul sul nucleare iraniano. Si lavora a un faccia a faccia tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Il presidente Pezeshkian: "Disponibili al dialogo con Usa nell'ambito degli interessi nazionali"
Emirati: "Teheran deve raggiungere un accordo con gli Usa"
L'Iran deve raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. L'auspicio è di un alto funzionario degli Emirati Arabi Uniti, in vista dei colloqui tra le due parti dopo ripetute minacce di azione militare americana. "L'Iran oggi deve raggiungere un accordo", ha dichiarato il consigliere presidenziale Anwar Gargash durante il World Governments Summit a Dubai, sottolineando che Teheran deve "ricostruire il proprio rapporto con gli Stati Uniti". "Vorrei vedere negoziati diretti tra Iran e Stati Uniti che portino ad accordi affinché non dobbiamo più affrontare costantemente questi problemi", ha aggiunto, riferendosi alle recenti tensioni.
Al Jazeera: "Da Rafah ieri solo cinque pazienti palestinesi"
Israele ha riaperto ieri il valico di frontiera di Rafah a Gaza con l'Egitto, a traffico limitato e dopo quasi due anni di chiusura, ma solo a cinque pazienti palestinesi è stato permesso di lasciare Gaza il primo giorno, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Cinque feriti e sette accompagnatori hanno attraversato il posto di frontiera. Il numero massimo di pazienti di Gaza autorizzati ad entrare in Egitto era stato limitato lunedì a 50 con due accompagnatori ciascuno, secondo tre fonti ufficiali alla frontiera egiziana.
Una decina di palestinesi entrano in Egitto da Rafah
Una decina di persone è entrata in Egitto da Gaza il primo giorno di riapertura del valico di Rafah. Lo riferisce una fonte al confine.
Pezeshkian: "Chiesto ad Araghchi di negoziare con gli Usa"
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver dato mandato al ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, di avviare negoziati diretti con gli Stati Uniti. In un post su X ha scritto: "Ho dato istruzioni al mio ministro degli Esteri affinché, purché sussistano condizioni adeguate - prive di minacce e aspettative irragionevoli - si proceda a negoziati equi e imparziali nel quadro dei nostri interessi nazionali". I co
