Iran-Usa, colloqui si terranno in Oman. Abbattuto drone Teheran. LIVE

Colloqui Iran-Usa venerdì in Oman. Abbattuto drone che si era avvicinato a portaerei. LIVE
I colloqui tra Stati Uniti e Iran - in programma questa settimana - sono confermati, nonostante il nuovo aumento di tensione militare nel Golfo. L'amministrazione Trump ha inoltre acconsentito alla richiesta di Teheran di tenere in Oman, e non più in Turchia, i colloqui previsti tra i due Paesi
L'amministrazione Trump ha acconsentito alla richiesta dell'Iran di tenere in Oman, e non più in Turchia, i colloqui previsti tra i due Paesi, nei giorni scorsi sull'orlo di un conflitto armato. Lo riferisce ad Axios una fonte araba. E' ora in corso una discussione sul possibile allargamento della riunione ad altri Paesi a maggioranza musulmana, aggiunge la fonte. Aumenta la tensione militare nel Golfo: abbattuto dagli Usa un drone di Teheran che si era avvicinato alla portaerei Lincoln.
Borsa: l'Europa apre positiva e supera i timori per l'Ia
Le Borse europee aprono positive e superano i timori sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare tra Iran e Stati Uniti. Avvio in rialzo per Parigi (+0,49%), Francoforte (+0,26%) e Londra (+0,2%).
Usa-Iran, le tre richieste di Trump per l'accordo sul nucleare
Venerdì gli inviati di Washington e Teheran si incontreranno, sedendosi allo stesso tavolo per trovare un nuovo accordo e scongiurare il rischio di una escalation militare. La Casa Bianca pone posizioni molto nette che gli ayatollah sono disposti a trattare.
Il prezzo del gas apre in rialzo a 33,42 euro al megawattora
Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda alle tensioni geopolitiche tra Iran e Usa e all'andamento delle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,66% a 33,42 euro al megawattora.
Media: il principe iraniano in esilio invitato alla conferenza di Monaco
La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (Msc) ha invitato come ospite il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. La conferenza è in programma nella città bavarese dal 13 al 15 febbraio. Un agente di polizia ha dichiarato che, sulla base delle informazioni attuali, "ci aspettiamo che partecipi anche come oratore alle manifestazioni. L'attenzione dell'opinione pubblica mondiale quel fine settimana sarà completamente concentrata su Monaco". Bild riferisce che la polizia prevede circa 100.000 dimostranti e che saranno schierati circa 6.000 agenti di polizia. Il principe Reza Pahlavi ha proclamato il 14 febbraio giornata mondiale di azione e solidarietà con la rivolta del popolo iraniano "Leone e Sole", invitando gli iraniani all'estero, in particolare quelli di Monaco, Los Angeles e Toronto, a scendere in piazza e a fare pressione sulla comunità internazionale per un sostegno immediato e concreto al popolo iraniano, riporta Iran International. La polizia di Monaco stima che la manifestazione indetta dal principe in esilio potrebbe essere una delle più grandi manifestazioni degli ultimi anni.
Trump: "Noi vogliamo negoziare con l'Iran"
Media: Usa acconsentono a richiesta su Oman sede colloqui
L'amministrazione Trump ha acconsentito alla richiesta dell'Iran di tenere in Oman, e non piu' in Turchia, i colloqui previsti tra i due Paesi, nei giorni scorsi sull'orlo di un conflitto armato. Lo riferisce ad Axios una fonte araba. E' ora in corso una discussione sul possibile allargamento della riunione ad altri Paesi a maggioranza musulmana, aggiunge la fonte.
Media Iran: drone abbattuto dagli Usa era in missione di ricognizione
I media iraniani, tra cui l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, riferiscono che il drone iraniano abbattuto dagli Stati Uniti stava completando una missione di sorveglianza in acque internazionali. Oggi l'esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato "aggressivamente" alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico.