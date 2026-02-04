Iran-Usa, colloqui si terranno in Oman. Abbattuto drone Teheran. LIVE

La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (Msc) ha invitato come ospite il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. La conferenza è in programma nella città bavarese dal 13 al 15 febbraio. Un agente di polizia ha dichiarato che, sulla base delle informazioni attuali, "ci aspettiamo che partecipi anche come oratore alle manifestazioni. L'attenzione dell'opinione pubblica mondiale quel fine settimana sarà completamente concentrata su Monaco". Bild riferisce che la polizia prevede circa 100.000 dimostranti e che saranno schierati circa 6.000 agenti di polizia. Il principe Reza Pahlavi ha proclamato il 14 febbraio giornata mondiale di azione e solidarietà con la rivolta del popolo iraniano "Leone e Sole", invitando gli iraniani all'estero, in particolare quelli di Monaco, Los Angeles e Toronto, a scendere in piazza e a fare pressione sulla comunità internazionale per un sostegno immediato e concreto al popolo iraniano, riporta Iran International. La polizia di Monaco stima che la manifestazione indetta dal principe in esilio potrebbe essere una delle più grandi manifestazioni degli ultimi anni.