Israele, demolita la sede dell'Unrwa a Gerusalemme Est

Il governo di Netanyahu ha ripetutamente accusato l'Unrwa di fornire copertura ai miliziani di Hamas, sostenendo che alcuni dei suoi dipendenti hanno preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. "Questo è un attacco senza precedenti e costituisce una grave violazione del diritto internazionale", ha dichiarato Roland Frierich, direttore dell'Unrwa in Cisgiordania e Gerusalemme Est

Le ruspe israeliane hanno demolito gli edifici della sede centrale dell'agenzia delle Nazioni Unite Unrwa a Gerusalemme Est. "Unrwa-Hamas aveva già cessato le sue operazioni in questo sito e non vi aveva più personale o attività delle Nazioni Unite. Il complesso non gode di alcuna immunità e il sequestro di questo complesso da parte delle autorità israeliane è stato effettuato in conformità con il diritto israeliano e internazionale", ha affermato il ministero degli Esteri israeliano in una nota. Israele ha ripetutamente accusato l'Unrwa di fornire copertura ai miliziani di Hamas, sostenendo che alcuni dei suoi dipendenti hanno preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza.

L'Unrwa: "Demolizione illegale"

"Questo è un attacco senza precedenti," ha dichiarato Roland Frierich, direttore dell'Unrwa in Cisgiordania e Gerusalemme Est, e "costituisce una grave violazione del diritto internazionale così come dei privilegi e delle immunità delle Nazioni Unite". Israele, "come tutti gli stati membri dell'Onu, è obbligato a proteggere e rispettare l'inviolabilità dei locali Onu", ha ricordato Jonathan Fowler, portavoce dell'agenzia. Il complesso dell'agenzia a Gerusalemme Est, parte della città annessa da Israele nel 1967, non era più usato da un anno, dopo che Israele ha vietato le attività di Unrwa il 30 gennaio 2025. Le forze israeliane sono arrivate nel complesso poco dopo l'alba e hanno costretto le guardie di sicurezza a lasciare il sito, ha riferito sempre Fowler. Poi i bulldozer sono entrati e hanno demolito almeno un edificio nel compound su cui ora sventola una bandiera israeliana.

