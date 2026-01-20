Gaza, Cremlino: “Putin invitato a far parte del Board of Peace". LIVE

Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti. L'invito di Trump a Putin è ''in fase di valutazione'', ha aggiunto Peskov. Il presidente Usa avrebbe convocato i capi di Stato e di governo chiamati a far parte del Board of Peace per Gaza a firmare lo Statuto del Comitato di Pace giovedì a Davos. Un gruppo di ministri del governo Netanyahu avrebbe deciso di non riaprire il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto. La decisione si inserirebbe nel contesto di rifiuto da parte di Israele dell'inclusione di alti funzionari di Turchia e Qatar nel Consiglio di Pace, che supervisionerà la gestione postbellica di Gaza. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che Israele risponderà con forza a qualsiasi attacco da parte dell'Iran. Intervenendo alla Knesset, il premier ha avvertito che se Teheran "commette un errore e ci attacca, agiremo con una forza che l'Iran non ha ancora conosciuto".

