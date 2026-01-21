Gaza, Trump: “Board of Peace potrebbe sostituire l’Onu”. LIVE

"L'Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell'Onu, ma non è mai stato all'altezza del suo potenziale", ha detto il presidente americano. E ancora: "L'Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto io". Netanyahu ha avvertito che Israele risponderà con forza a qualsiasi attacco da parte dell'Iran: se Teheran "commette un errore e ci attacca, agiremo con una forza che l'Iran non ha ancora conosciuto"
in evidenza
"L'Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell'Onu, ma non è mai stato all'altezza del suo potenziale", ha detto Trump ai giornalisti. "L'Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto" e quindi il “Board of Peace potrebbe sostituire l’Onu”. Il presidente Usa avrebbe convocato i capi di Stato e di governo a firmare lo Statuto del Comitato di Pace giovedì a Davos. Un gruppo di ministri del governo Netanyahu avrebbe deciso di non riaprire il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che Israele risponderà con forza a qualsiasi attacco da parte dell'Iran. Intervenendo alla Knesset, il premier ha avvertito che se Teheran "commette un errore e ci attacca, agiremo con una forza che l'Iran non ha ancora conosciuto".
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Trump: "Se succede qualcosa l'Iran sarà cancellato dalla faccia delle Terra"
"Ho dato delle istruzione chiare: se dovesse succedere qualcosa" l'Iran "sarà cancellato dalla faccia dalla terra". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a NewsNation, rispondendo a chi gli chiedeva delle minacce iraniane contro di lui.
Continuano gli arresti e la repressione delle proteste in Iran
L'Iran ha continuato ad arrestare i "rivoltosi" a seguito dell'ondata di proteste che hanno attraversato il Paese da settimane. Lo riferiscono i media e gli osservatori locali, puntando il dito contro le autorità che stanno attuando una repressione che, secondo i gruppi per i diritti umani, ha causato migliaia di morti, sotto la copertura delle continue restrizioni di Internet. I media statali iraniani continuano a riportare regolarmente arresti di persone che, a loro dire, sono coinvolte in una "operazione terroristica" fomentata dagli acerrimi nemici di Teheran, Israele e Stati Uniti. La televisione di Stato ha annunciato oggi che 73 persone sono state arrestate per "sedizione sionista-americana" nel centro di Isfahan, sebbene la cifra a livello nazionale rimanga poco chiara. L'agenzia di stampa Tasnim ha dichiarato alla fine della scorsa settimana che erano state arrestate 3.000 persone, mentre i gruppi per i diritti umani hanno sostenuto che il numero stimato è salito a circa 25.000.
Guterres: "Inaccettabile azione di Israele contro Unrwa"
Il Segretario generale dell'Onu ha condannato con la "massima fermezza" la decisione delle autorita' israeliane di demolire il complesso di Sheikh Jarrah, che ospita l'Unrwa, l'agenzia per i rifugiati palestinesi, a Gerusalemme Est. Antonio Guterres considera "del tutto inaccettabili le continue azioni contro l'Unrwa", definite "incompatibili con i chiari obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale".
Brasilia frena sull'adesione di Lula al Board of Peace di Trump
Donald Trump ha confermato di aver invitato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva a partecipare al Consiglio di Pace sulla crisi di Gaza, iniziativa promossa dal leader statunitense. Lo ha dichiarato oggi alla Cnn, affermando di auspicare per Lula un "ruolo importante" all'interno del gruppo e sottolineando il buon rapporto personale con il capo dello Stato brasiliano. Secondo quanto riferito da Cnn Brasil, tuttavia, il governo di Brasilia guarda con prudenza all'invito. Fonti dell'esecutivo citate dall'emittente parlano di resistenze all'interno del Planalto, dove prevale la preoccupazione che, per come è stato concepito, il Consiglio finisca per concentrare un potere eccessivo nelle mani del presidente degli Stati Uniti. Al momento non è arrivata una conferma ufficiale da parte brasiliana sulla partecipazione di Lula, mentre la decisione finale resta oggetto di valutazioni politiche e diplomatiche in corso nella capitale verde-oro.
Idf, "rinvenuto deposito di armi in un tunnel a Gaza"
L'esercito israeliano ha rinvenuto un deposito di armi in un tunnel durante le operazioni di rastrellamento sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco di Gaza, nel sud della Striscia. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che i soldati della 188ª Brigata corazzata e dell'unità d'élite del genio da combattimento Yahalom hanno trovato armi da fuoco, lanciarazzi e altre attrezzature militari nel pozzo.
Trump: "Board of Peace potrebbe sostituire l'Onu"
Il Board of Peace potrebbe sostituire le Nazioni Unite. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, parlando del Consiglio per la pace per Gaza, che potrebbe prendere il posto dell'Onu, secondo il Tycoon inefficace nel porre fine alle guerre. "L'Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell'Onu, ma non è mai stato all'altezza del suo potenziale", ha detto Trump ai giornalisti. "L'Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto".