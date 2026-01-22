Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che potrebbe donare 1 miliardo di dollari dei beni russi congelati negli Stati Uniti per ricostruire l'Ucraina a seguito di un accordo di pace o per aiutare in Palestina."I fondi rimanenti dei nostri beni congelati negli Stati Uniti potrebbero essere utilizzati per ricostruire i territori danneggiati durante i combattimenti dopo la firma di un trattato di pace tra Russia e Ucraina. Stiamo discutendo di questa possibilità con i rappresentanti dell'amministrazione statunitense", ha spiegato in una riunione con il Consiglio di Sicurezza.Il presidente ha proposto che i fondi possano essere inviati al Consiglio di Pace, un'iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volta a garantire la pace in Palestina, alla cui organizzazione Putin, tra gli altri leader internazionali, è stato invitato."Anche prima di decidere sulla nostra partecipazione al Consiglio di Pace e sul suo lavoro, dato il rapporto speciale della Russia con il popolo palestinese, credo che potremmo inviare al Consiglio di Pace 1 miliardo di dollari dei beni russi congelati durante la precedente amministrazione statunitense", ha detto il capo dello Stato.Putin ha ringraziato Trump per l'invito di questa settimana a unirsi all'organizzazione e ha incaricato il ministero degli Esteri russo di studiare la proposta e di "consultarsi con i suoi partner strategici"."Solo allora saremo in grado di rispondere all'invito che ci è stato rivolto", ha osservato.Il leader russo prevede inoltre di discutere del Peace Board giovedì con l'inviato di Trump, Steve Witkoff, che si recherà a Mosca accompagnato da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti."Vengono a Mosca per proseguire il dialogo sull'accordo in Ucraina", ha aggiunto Putin, in quello che sarà il settimo incontro personale tra i due.Mentre la delegazione ucraina ha tenuto consultazioni durante il fine settimana negli Stati Uniti e mercoledì a Davos, solo l'inviato economico del Cremlino, Kirill Dmitriev, ha incontrato brevemente Witkoff e Kushner martedì.