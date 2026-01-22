Gaza, Meloni congela l'adesione al Board di Trump per "incompatibilità costituzionale LIVE
La presidente del Consiglio frena sulla partecipazione del nostro PAese al consiglio di pace fortemente voluto dal presidente Usa, parlando di momentanea "incompatibilità costituzionale con lo status del board". Ma restiamo "aperti e interessati", precisa la premier. Putin ha invece già accettato l'invito del presidente Usa a farne parte, annuncia lo stesso Trump. Oggi question time con Tajani al Senato; in commissione Esteri alla Camera audizione della moglie di Barghouti
Meloni frena sulla partecipazione dell'Italia al consiglio di pace per Gaza fortemente voluto da Trump, parlando di momentanea "incompatibilità costituzionale con lo status del board". Ma restiamo "aperti e interessati", precisa la premier. Putin ha invece già accettato l'invito del presidente Usa a farne parte, annuncia lo stesso Trump. Oggi question time con Tajani al Senato; in commissione Esteri alla Camera audizione della moglie di Barghouti. Riunione dei ministri Ue degli Interni sull'immigrazione oggi a Nicosia.
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
Cpj e Afp, indagine completa su giornalisti uccisi da Idf
Il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha chiesto un'"indagine trasparente" in seguito alla morte di tre giornalisti in un attacco di droni israeliani mercoledì contro un veicolo nel centro di Gaza, durante il cessate il fuoco in corso. "Il Cpj condanna l'attacco israeliano contro un veicolo civile chiaramente identificato nel centro di Gaza, che ha ucciso i fotoreporter freelance Mohammad Salah Qashta, Anas Ghnaim e Abed Shaat (collaboratore abituale dell'agenzia di stampa francese Afp), nel mezzo di un cessate il fuoco", ha detto Sara Qudah, direttrice del CPJ per il Medio Oriente. Ha osservato che Israele, che "possiede una tecnologia avanzata in grado di identificare i suoi obiettivi", ha "l'obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di proteggere i giornalisti". Da parte sua, l'Afp ha chiesto una "indagine completa e trasparente" sulla morte di Shaat, 34 anni, che lavorava con l'agenzia da "quasi due anni" ed era "benvoluto dal team" che seguiva Gaza. L'agenzia ha inoltre affermato che "troppi giornalisti locali sono stati uccisi a Gaza negli ultimi due anni, mentre i giornalisti stranieri non possono ancora entrare liberamente nel territorio". I tre giornalisti sono morti mentre erano in missione per il Comitato Egiziano per la Ricostruzione di Gaza, che sovrintende all'opera umanitaria dell'Egitto nei territori palestinesi, a bordo di una Jeep con il logo dell'organizzazione, mentre si recavano a documentare le tendopoli costruite dall'Egitto. Almeno altri 207 giornalisti e operatori dei media palestinesi sono stati uccisi a Gaza, la stragrande maggioranza da Israele, dall'inizio della guerra nel 2023, inclusi tre da quando è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco a ottobre.
Putin: 1 mld congelato in Usa per ricostruzione Ucraina o Gaza
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che potrebbe donare 1 miliardo di dollari dei beni russi congelati negli Stati Uniti per ricostruire l'Ucraina a seguito di un accordo di pace o per aiutare in Palestina."I fondi rimanenti dei nostri beni congelati negli Stati Uniti potrebbero essere utilizzati per ricostruire i territori danneggiati durante i combattimenti dopo la firma di un trattato di pace tra Russia e Ucraina. Stiamo discutendo di questa possibilità con i rappresentanti dell'amministrazione statunitense", ha spiegato in una riunione con il Consiglio di Sicurezza.Il presidente ha proposto che i fondi possano essere inviati al Consiglio di Pace, un'iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volta a garantire la pace in Palestina, alla cui organizzazione Putin, tra gli altri leader internazionali, è stato invitato."Anche prima di decidere sulla nostra partecipazione al Consiglio di Pace e sul suo lavoro, dato il rapporto speciale della Russia con il popolo palestinese, credo che potremmo inviare al Consiglio di Pace 1 miliardo di dollari dei beni russi congelati durante la precedente amministrazione statunitense", ha detto il capo dello Stato.Putin ha ringraziato Trump per l'invito di questa settimana a unirsi all'organizzazione e ha incaricato il ministero degli Esteri russo di studiare la proposta e di "consultarsi con i suoi partner strategici"."Solo allora saremo in grado di rispondere all'invito che ci è stato rivolto", ha osservato.Il leader russo prevede inoltre di discutere del Peace Board giovedì con l'inviato di Trump, Steve Witkoff, che si recherà a Mosca accompagnato da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti."Vengono a Mosca per proseguire il dialogo sull'accordo in Ucraina", ha aggiunto Putin, in quello che sarà il settimo incontro personale tra i due.Mentre la delegazione ucraina ha tenuto consultazioni durante il fine settimana negli Stati Uniti e mercoledì a Davos, solo l'inviato economico del Cremlino, Kirill Dmitriev, ha incontrato brevemente Witkoff e Kushner martedì.
