La presidente del Consiglio, ospite della puntata per i 30 anni di Porta a porta, spiega che nell'Artico "sicuramente c'è il rischio che, ad esempio per le materie prime di cui quei territori sono molto ricchi e che fanno gola a molte potenze straniere, non ci sia sufficiente presenza e sufficiente controllo". E sul Board per Gaza: "La questione legale e regolamentare è soprattutto in rapporto all'articolo 11" della Costituzione

La Groenlandia "è una materia che, come ho detto molte volte, va trattata nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Questa è una competenza della Nato. La Groenlandia è da considerarsi territorio di responsabilità della Nato". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ospite della puntata per i 30 anni della trasmissione Porta a porta, ha parto anche del Board per Gaza spiegando che "c'è per noi un problema costituzionale di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione. Questo non ci consente di firmare sicuramente domani, però ci serve più tempo, c'è un lavoro che va fatto, ma la mia posizione rimane di apertura".

"Tutto l'Artico e la Groenlandia sono zone strategiche" Stati Uniti e Groenlandia, dice Meloni, "sono due alleati dell'Alleanza atlantica e la questione che gli americani pongono è una questione di sicurezza su un territorio strategico. Questo è un tema corretto, è un tema che riguarda anche noi". "Tutto l'Artico, la Groenlandia, anche per quello che accade con i cambiamenti climatici, diventano zone che hanno una particolare strategicità - aggiunge - e sicuramente c'è il rischio che, ad esempio per le materie prime di cui quei territori sono molto ricchi che fanno gola molte potenze straniere, non ci sia sufficiente presenza e sufficiente controllo: è un tema reale. È il tema che pongono gli americani". "Bene che Trump escluda l'opzione militare, ora troviamo soluzioni" "Io non sono rimasta stupita, dico la verità, da quello che ha detto Donald Trump: lo dico da più di un anno che secondo me non è realistico che gli Stati Uniti invadano militarmente la Groenlandia - commenta Meloni rispondendo a una domanda sul discorso in cui Trump a Davos ha escluso l'opzione militare - Chiaramente tutti capiamo quali sarebbero le conseguenze di una scelta del genere. A me non ha stupito, sono contenta che lo abbia ribadito che l'abbia messo nero su bianco, dopodiché però bisogna cercare delle soluzioni".

"Lo statuto del Board per Gaza incompatibile con l'articolo 11" Parlando poi del Board per Gaza, Meloni dice che "la posizione dell'Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Per almeno due ragioni. La prima è che l'Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati, e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell'Italia e dell'Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante". Tuttavia "la questione legale e regolamentare è soprattutto in rapporto all'articolo 11" della Costituzione, "quello per cui noi possiamo cedere pezzi della nostra sovranità in condizioni di parità tra gli Stati. E questo può essere incompatibile con alcuni articoli dello statuto" del Board of Peace per Gaza.

"Board per Gaza non diventerà una Onu privata" "È un dubbio che ho letto, non credo un organismo del genere e che nessun organismo in generale possa sostituirsi alle Nazioni Unite", dice Meloni rispondendo alla domanda se con il Board per Gaza ci sia il rischio di avere una "Onu privata". "Le Nazioni Unite sono un organismo troppo consolidato e tra l'altro - aggiunge la premier - ricordo che il Board of Peace nasce nell'ambito di una risoluzione delle Nazioni Unite. Quindi è uno strumento previsto anche dalle Nazioni Unite. Sono altri i profili che sono per noi problematici". "Putin? Nel multilateralismo al tavolo anche persone distanti" Per Meloni la presenza di Vladimir Putin nel Board of Peace per Gaza "è una questione politica" ma "devo segnalare che in qualsiasi organismo diciamo multilaterale, multipolare ci sono e ci si siede al tavolo con persone che sono distanti da noi". "La Russia siede nelle Nazioni Unite, nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al G20 - prosegue - In qualsiasi organismo nel quale ci si siede, ci si siede con qualcuno che è distante. Il sistema multilaterale nasce per questo. La questione si può valutare politicamente, ma non è niente di nuovo e niente di strano rispetto a tutti i meccanismi del multilateralismo".